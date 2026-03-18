Luego de múltiples retrasos que se han presentado en las obras de mejoramiento y modernización del aeropuerto internacional Ernesto Cortissoz, ubicado en el municipio de Soledad y que presta sus servicios a la ciudad de Barranquilla, finalmente se empieza a ver una luz al final del túnel.

En medio de una reciente visita de inspección, la Veeduría Ciudadana Aeropuerto Ernesto Cortissoz, conformada por varios gremios, confirmó a EL HERALDO que la nueva firma de ingeniería a cargo de las obras del lado tierra se está poniendo al día con la ejecución de dichas intervenciones.

“Se ven avances importantes en las obras. Desde hace varios meses se registraba un avance mínimo del 16% y ahora el atraso es menor, ya que prácticamente el nuevo contratista se puso al día con el cronograma. La idea es cumplir con las fechas pautadas y que este año tengamos un nuevo aeropuerto para la ciudad y el Caribe”, se expresó desde la Veeduría.

En ese sentido, se mencionó que el área más avanzada es la nueva sala de entrega de equipajes de vuelos nacionales.

“Esta parte de la infraestructura se encuentra en proceso de terminación de obras civiles e instalación de equipos, los cuales ya llegaron y están listos para instalación. Algunos de ellos son necesidades que la gente pide como el aire acondicionado, las escaleras eléctricas, los ascensores. Además, un gran porcentaje de cintas transportadoras de maletas van a ser instaladas también en los próximos días”, informó.

Los miembros de la Veeduría recordaron que “una de las solicitudes hechas al contratista fue la puesta en operación de este sector a partir del 29 de mayo del presente año. Mientras tanto, se sigue trabajando en simultáneo en los otros tres hitos del lado tierra que se necesitan para renovar la imagen del aeropuerto”.

Es de anotar que la visita de inspección también contó con la presencia de la gerente de ciudad de Barranquilla, Ana María Aljure, quien se reunió con los gremios y la Aerocivil para formular un plan de trabajo que brinde un mejor servicio a los usuarios de la terminal y mantener un seguimiento a las obras.

Vigilancia del proceso

La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría de la República participaron en la más reciente visita de inspección a las obras que se adelantan en el aeropuerto Ernesto Cortissoz.

Ambos entes mantienen en marcha un proceso de función preventiva para salvaguardar los recursos públicos y vigilar el cumplimiento de las obras en la terminal.

Entre los hitos que están en observación se encuentran la ejecución de obras en el muelle internacional, que tienen que avanzar para su puesta en funcionamiento desde el 20 de junio del presente año.

Además, el cronograma de trabajo proyecta la entrega del nuevo ingreso de migración, con ascensor y escalera eléctrica, para esta misma fecha.

Por su parte, el corredor estéril, área de acceso restringido situada después del puesto de seguridad y hasta la aeronave, que separa el flujo de pasajeros y garantiza que nadie acceda sin control previo, tiene programada su entrega para el 8 de julio.

Retrasos en vuelos por falsa alerta de bomba

El pasado martes, pasajeros y trabajadores del aeropuerto Ernesto Cortissoz fueron evacuados por el personal de vigilancia de la terminal por un posible hallazgo de explosivos.

En principio pudo establecerse que perros antiexplosivos estaban haciendo las labores de control cuando se sentaron frente a una maleta que estaba en bodega, lo que encendió la alerta de los uniformados.

Posteriormente, después de las labores pertinentes se descartó cualquier amenaza que afectara la seguridad del aeropuerto.

Sin embargo, algunos pasajeros como Jesús García perdieron su vuelo ante la falta de tiempo para hacer escala en otras terminales.

“Yo iba hacia Fort Lauderdale, Florida, y de ahí hacia Newark, pero mientras se aplicaban todos los protocolos de emergencia pasaba el tiempo y no iba a ser posible tomar las escala para ir hacia allá. Entonces me toca programar y pasar otro día en Barranquilla. Lo tomó con calma porque acá no suele pasar ese tipo de cosas”, comentó.