El Distrito confirmó la mañana de este miércoles que durante las últimas semanas realizó estudios a cinco posibles caos de sarampión, por lo que de cara a la proximidad de la Semana Santa, fechas en la que se multiplica exponencialmente el turismo y los viajes al exterior del país, la Alcaldía de Barranquilla, por intermedio de su Secretaría Distrital de Salud, hizo un llamado enfático a los ciudadanos para que revisen sus esquemas de vacunación.

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El Distrito ha reportado ante el Instituto Nacional de Salud 5 casos sospechosos de sarampión, de los cuales se enviaron las muestras al laboratorio.

Por ello la secretaria de Salud, Stephanie Araujo Blanco, manifestó que: “Cabe resaltar que en lo que va corrido el 2026, el Distrito de Barranquilla ha notificado y enviado al Instituto Nacional de Salud cinco casos sospechosos, de los cuales hemos obtenido tres resultados negativos y dos que aún se encuentran a la espera de confirmar o descartar el resultado. Por eso, el llamado a toda la comunidad es a completar el esquema de vacunación, a reforzarlo y en caso de salir del país, principalmente a Estados Unidos, México y Canadá, colocarse la vacuna unos 15 días antes de bien rato.

Araujo Blanco, manifestó que, ante el riesgo sobre cuatro casos importados y confirmados en Colombia, el Distrito de Barranquilla activó los protocolos sanitarios establecidos por el Gobierno nacional, orientados a fortalecer la vacunación, la vigilancia epidemiológica y la respuesta clínica frente a posibles casos sospechosos.

“Ante el riesgo sobre cuatro casos importados y confirmados en el país, el Distrito de Barranquilla continúa fortaleciendo las acciones de vacunación, vigilancia epidemiológica y respuesta clínica frente a casos sospechosos. Recordemos que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite al hablar, estornudar o toser. Por eso, la prevención se encuentra en reforzar y completar nuestro esquema de vacunación contra el sarampión, rublola y tripeviral”, señaló la secretaria

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, que afecta todo tipo de edad y se propaga rápidamente cuando una persona infectada habla, tose o estornuda.

“El refuerzo es una sola dosis, si no tiene claro su antecedente vacunal y va a viajar a sitios donde hay riesgo o a eventos masivos como el Mundial de Futbol, es necesario aplicársela de nuevo 15 días antes de viajar, no le va a pasar nada y por el contrario va a estar protegido”, agregó la funcionaria.

Colombia está certificada como país libre de sarampión; es decir, que no ha habido casos propios y los que se han notificado son importados, lo que significa que no hay enfermedad autóctona, sino que la traen personas que se contagiaron en el extranjero.

Según detalló la Alcaldía, Barranquilla cuenta con más de 40.000 dosis de Sarampión- Rubeola y de Triple Viral (Sarampión, Rubeola y Paperas) para aplicar de manera gratuita en más de 60 puntos disponibles como los Paso, Camino y en las IPS vacunadoras.

En ese sentido, la primera dosis va dirigida a niños entre los 6 y 18 meses; los niños de 1 a 10 años deben contar con ambas dosis, viajeros de 11 a 59 años sin antecedente vacunal deben aplicarse la dosis mínimo 15 días antes del viaje, también deben vacunarse el talento humano en salud y personas vinculadas al sector turismo, de hotelería y de transporte internacional que no esté vacunado.

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Entre los meses de enero, febrero y lo que va de marzo del 2026 se han aplicado en Barranquilla 6.876 dosis de Triple Viral que protege de enfermedades como el sarampión, la rubeola y paperas, y 1.574 dosis de la vacuna bivalente Sarampión Rubeola. En el año 2025 se aplicaron más de 60.000 dosis, logrando alcanzar las coberturas establecidas.