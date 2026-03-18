La orden dada por el presidente Gustavo Petro, durante el último consejo de ministros, de proceder a la liquidación de las EPS que estén “quebradas” generó una ola de preocupación entre millones de usuarios en el país ante la posibilidad de quedar a la deriva en medio de este proceso.

Lea más: Dimar insta al gremio marítimo y a la comunidad adoptar medidas de seguridad por el aumento de vientos

Las entidades promotoras de salud a las que Petro hizo referencia son Famisanar, la cual cuenta con 2,9 millones de afiliados, Coosalud (3,2 millones), Asmet Salud (1,8 millones), Emssanar (1,7 millones), Savia Salud (1,6 millones), Servicio Occidental de Salud (750 mil) y Capresoca (170 mil).

El coletazo podría llevar a un sobrecargo en la Nueva EPS, que también se encuentra intervenida, por lo que procesos como los trasladados de historias clínicas, cirugías programadas y demás podrían estar en riesgo de complicarse.

Dudas de usuarios

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO “Nos preocupa que ahora vengan a liquidar, imagínate ¿A dónde nos van a reubicar?”: Cristina Arias, cuidadora de paciente.

Famisanar y Coosalud funcionan en la actualidad en Barranquilla y el Atlántico, por lo que EL HERALDO habló con algunos usuarios para conocer sus preocupaciones frente a esta decisión del jefe de Estado.

Por ejemplo, Cristina Arias, cuidadora de una mujer de la tercera edad afiliada a Famisanar, ha dicho que pese a algunas dificultades, lo que más le preocupa sería el cambio de EPS.

“Nos atienden de maravilla cuando venimos a autorizar. El problema está en las nuevas farmacias, vinimos a reclamar la semana pasada las medicinas y no me las entregaron. Nos preocupa que ahora vengan a liquidar, porque si liquidan esto ¿a dónde nos van a reubicar? No han dicho nada”, criticó.

Ese mismo tipo de preocupación se siente entre los usuarios de Coolsalud, pues muchos de ellos temen tener que iniciar desde cero los procesos que ya tenían adelantados en sus EPS.

Joel Cassiani sufre de hipoacusia bilateral y tiene dañada la retina del ojo derecho; por eso, su temor es no poder encontrar adherencia en el tratamiento cuando cambie de EPS si se llega a liquidar en la que está.

“Me han cumplido con todo, con los medicamentos, la atención con los médicos, con todo; no tengo ningún caso inconveniente con la EPS. Me preocupa bastante que el presidente Petro quiera quitar las EPS y eso se vuelva un problema, porque yo estoy desempleado ahora mismo y el servicio médico me lo están brindando”, manifestó.

Advierten del riesgo

La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) señaló los peligros de ejecutar la orden del presidente Petro y proceder con la liquidación de esas entidades.

“La liquidación de estas EPS no solamente no resuelve el problema de atención para sus afiliados, sino que agrava el de las EPS que deban recibir nuevos usuarios y que tampoco están en condición financiera ni operativa para hacerlo”, señaló la entidad.

En ese sentido, anotó que “en el caso de las ocho EPS intervenidas por este gobierno, los indicadores financieros y de atención, dan cuenta de un mayor deterioro patrimonial y operativo durante el periodo de intervención, imputable a la gestión de la intervención y al reiterado incumplimiento del Gobierno a las órdenes de la Corte Constitucional en materia de financiamiento del sistema de salud”.

El gremio también aseguró que “no es prudente ni procedente una medida de esta naturaleza cuando le corresponderá en breve al nuevo gobierno, en un diálogo mesurado y técnico, implementar rápidamente la estabilización de los servicios a través de un plan estructurado e integral de corto plazo”.

Así mismo hicieron un llamado para prevenir un daño mayor: “no se trata simplemente de desaparecer entidades, sino del cuidado de vidas, de pacientes y sus familias que hoy sufren por falta de atención”.

Desde la Supersalud

De otro lado, la Superintendencia de Salud Nacional hizo un llamado a la tranquilidad ante la petición del presidente Petro, señalando que de momento no ejecutará la medida.

La Supersalud le señaló “a la red de prestadores de servicios de salud, a los operadores logísticos y a los gestores farmacéuticos para que continúen garantizando la oportunidad y continuidad en la prestación de los servicios y el suministro de tecnologías en salud, sin dilaciones ni interrupciones”.

En ese sentido, el llamado para las EPS es “a continuar cumpliendo estrictamente el rol que les corresponde dentro del aseguramiento, conforme a lo previsto en la normatividad vigente del Sistema General de Seguridad Social en Salud, asegurando la adecuada gestión del riesgo en salud y el flujo de los recursos”, garantizando la mejor toma de decisiones para los usuarios.

Lea más: Gremios alertan riesgo de apagón de energía y gas por deudas del Estado superiores a $9,2 billones

“Kevin falleció por negligencia de la Nueva EPS”

Una investigación de la Procuraduría General de la Nación estableció que el menor Kevin Acosta, quien padecía hemofilia, falleció el pasado 13 de febrero por negligencia de la Nueva EPS, pues esta no garantizó la entrega oportuna del medicamento.

El informe revelado por el Ministerio Público sobre las circunstancias del fallecimiento del menor determinó que la falta de suministro del medicamento conocido como Emicizumab puso al niño en una situación clínica crítica: “Kevin estuvo prácticamente dos meses sin recibir el medicamento, pues Medicarte, la IPS que lo atendía, había suspendido la entrega por falta de pago de la Nueva EPS”.

La Procuraduría, por su parte, abrirá investigación disciplinaria contra Óscar Galvis, interventor de la mencionada entidad.