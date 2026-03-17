Por el fortalecimiento de vientos alisios —los cuales son condiciones típicas de la época por la interacción de altas presiones en el Océano Atlántico Norte y la baja anclada de Panamá—, la Dirección General Marítima (Dimar) recomendó al gremio marítimo y a las comunidades de Puerto Bolívar, Riohacha, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Turbo, San Andrés y Providencia seguir las recomendaciones de la entidad.

La Dimar indicó que el martes 17 y el miércoles 18 de marzo se espera que en el Caribe se presenten vientos de dirección este y noreste entre 37 y 48 km/h y un oleaje entre 2.8 y 3.5 metros de altura.

Sin embargo, estas condiciones persistirían solo hasta este fin de semana. Para los días jueves 19 y viernes 20 de marzo se pronostica una disminución gradual del viento y del oleaje.

Aún así, recalcaron que es posible que persistan las condiciones de mar de leva (mar de fondo) en aguas abiertas del mar Caribe central y oriental, y a lo largo del litoral Caribe colombiano, especialmente en el Archipiélago de San Andrés y Providencia e Islas Cayos del Norte.

De esta forma, la Autoridad Marítima Colombiana recomendó al gremio marítimo y a la población en general adoptar las directrices y lineamientos de las autoridades y consultar con antelación los reportes meteomarinos actualizados a través de la página oficial de la entidad: www.dimar.mil.co, en las redes sociales (@DimarColombia) y en el sitio web oficial del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH).

Alertas del Ideam

Para esta semana, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) anunció que se encuentra monitoreando un nuevo frente frío que viene de Estados Unidos.

Rodney Poveda, meteorólogo de turno del Ideam, indicó que la incidencia de este sistema traería incremento en los vientos y el oleaje en las costas del Atlántico, La Guajira, Magdalena, Sucre, Córdoba, aguas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

“Este frente lo que hace es generar una línea de inestabilidad, y esa línea de inestabilidad hace que se mueva un poquito esa zona de convergencia tropical hacia la parte norte del país”, explicó Poveda.

Esto favorecería también la nubosidad y las lluvias moderadas en la región Caribe en los días miércoles 18 y jueves 19 de marzo.

“Estamos monitoreando el sistema. No va a traer lluvias tan fuertes como el que nos trajo precipitaciones iniciando febrero, pero sí puede traer nubosidad y lluvias”, detalló.