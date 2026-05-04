Elegir bien es elegir con criterio.

Colombia se aproxima a una nueva elección presidencial en medio de tensiones acumuladas, incertidumbre económica y una preocupante erosión de la confianza institucional. No es una coyuntura menor. En esencia es un momento de definición sobre el tipo de país que queremos ser en los próximos años y sobre la calidad de la democracia que estamos dispuestos a defender.

En este contexto, resulta indispensable insistir en un principio básico de toda democracia sólida: las decisiones colectivas no pueden estar determinadas por el miedo ni por la improvisación. Elegir bien implica hacerlo con criterio, con memoria y con responsabilidad. Implica entender que el voto no es un acto emocional de corto plazo, sino una decisión con consecuencias profundas y duraderas.

Durante los últimos años, el debate público ha sido arrastrado hacia una polarización que simplifica la realidad en extremos irreconciliables. De un lado, discursos que prometen transformaciones profundas sin explicar con claridad cómo alcanzarlas ni con qué recursos; del otro, narrativas que apelan al temor como mecanismo de contención, exacerbando la incertidumbre y reduciendo el espacio para el análisis sereno. Ambos caminos, aunque distintos en su forma, terminan debilitando la deliberación democrática y erosionando la confianza ciudadana.

El país necesita salir de esa lógica estéril. Colombia requiere liderazgo sereno, capacidad de gestión, y sobre todo, coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. La experiencia reciente demuestra que las promesas grandilocuentes sin sustento técnico suelen traducirse en frustración, mientras que las decisiones tomadas desde la improvisación terminan agravando los problemas que pretendían resolver.

En ese escenario, existe una candidatura que representa una alternativa que merece ser considerada con rigor. Su paso por la administración pública dejó resultados verificables, particularmente en el fortalecimiento de la educación, la promoción de la transparencia y la consolidación de modelos de gestión orientados al largo plazo. No se trata de una figura construida desde la retórica, sino de un liderazgo que ha demostrado capacidad de ejecución.

No se trata de idealizar ni de desconocer los desafíos que enfrenta cualquier aspirante a la Presidencia. Se trata, más bien, de valorar elementos fundamentales para la gobernabilidad: la experiencia, la independencia frente a intereses particulares y la capacidad de construir consensos en un país profundamente fragmentado. Gobernar Colombia exige más que discursos: exige conocimiento del Estado, respeto por las instituciones y disposición para tomar decisiones responsables, incluso cuando estas no sean populares.

El calificativo de “tibieza”, frecuentemente utilizado en el debate político, desconoce una realidad elemental: en sociedades polarizadas, la moderación no es sinónimo de debilidad, sino una condición necesaria para garantizar estabilidad. La historia reciente, tanto en Colombia como en otros países, ha demostrado que los liderazgos que gobiernan desde los extremos suelen profundizar las divisiones y dificultar la construcción de soluciones sostenibles.

Colombia enfrenta retos estructurales que no admiten simplificaciones: la recuperación de la seguridad, la reactivación económica, la sostenibilidad del sistema de salud, la reducción de la desigualdad, el fortalecimiento de la educación y la reconstrucción de la confianza en las instituciones. A esto se suma la necesidad de enfrentar con decisión las economías ilegales y de avanzar hacia una mayor cohesión social en medio de una ciudadanía cada vez más escéptica.

Abordar estos desafíos requiere liderazgo con criterio técnico y sentido de Estado. Requiere también la capacidad de escuchar, de corregir y de construir acuerdos amplios que permitan avanzar sin fracturar aún más el tejido social. No hay soluciones mágicas ni atajos confiables en la gestión de lo público.

Por ello, más allá de simpatías o afinidades, el llamado es a ejercer el voto con responsabilidad. A no ceder ante presiones coyunturales ni a cálculos de corto plazo. A entender que cada elección define, en buena medida, la calidad de la democracia que se construye y el tipo de sociedad que se consolida.

Colombia no está en condiciones de apostar por la incertidumbre ni de profundizar la confrontación. Está, por el contrario, en la obligación de optar por la seriedad, la experiencia y la capacidad de unir al país en torno a soluciones concretas.

Porque cuando un país se equivoca al elegir, no hay discurso que corrija las consecuencias. Y hoy, más que nunca, Colombia necesita menos improvisación y más responsabilidad; menos ruido y más resultados; menos extremos y más país.

@BillyHe42512041