El 6 de octubre de 1973 Israel fue atacado por Egipto y Siria mientras celebraba su festividad del Yom Kipur, que dio el nombre a esa guerra. Diez días después los productores árabes de la OPEP decidieron usar el petróleo para presionar la retirada israelí de territorios ocupados desde la “guerra de los 6 días” en 1967: anunciaron que no exportarían más crudo a países que apoyaban a Israel y ordenaron un recorte inmediato de producción.

El embargo de 1973 fue un corte político, no militar, de suministro. Omán e Irán controlaban el paso por el Estrecho de Ormuz. El Sha, a pesar de su cercanía con Occidente, restringió el tránsito. La disminución de suministro llegó a 5 millones de barriles por día. El precio del barril se cuadruplicó en tres meses de 2,90 USD a 11,60 USD en enero de 1974.

En muchos países hubo racionamiento, inflación y recesión entre 1973 y 1975. Se puso en evidencia para el mundo lo que lo que era obvio para pocos: bloquear la yugular petrolera de Ormuz disparaba un shock energético global.

Los países desarrollados entendieron que la seguridad de suministro era un eslabón crítico de la seguridad nacional. Se impusieron planes para des energizar la economía: disminuir la relación entre crecimiento energético y crecimiento económico. Para distribuir riesgos las grandes petroleras se interesaron en la minería del carbón.

Ochenta expertos de 16 países productores y consumidores de carbón elaboraron el WOCOL, estudio mundial del carbón. Lo lideró Carroll Wilson, profesor de MIT; y llevó por título Carbón. Puente al futuro.

“Carbón” debido a su abundancia, bajo precio y distribución geográfica diferente a la del petróleo. “Puente” porque se consideró algo temporal a un “futuro” de 2 a 3 décadas mientras se consolidarían fuentes de energía alternativas a las fósiles.

El estudio se publicó a principios de 1980. Ese mismo año y luego de cuatro años de estudios de toda índole se declaró la comercialidad del complejo carbonífero El Cerrejón Zona Norte de la Asociación Carbocol - Intercor, del Estado colombiano y una filial de la Exxon en Colombia.

En 1973 la producción mundial de carbón fue de 3.000 Millones de Toneladas Anuales (MTA) y en el año 2010 alcanzó 6.000 MTA. Sin embargo, no se detuvo y en 2025 llegó a un récord de 9.000 MTA. En los últimos 15 años creció lo mismo que en los 30 anteriores, casi todo este crecimiento en China. El nuevo cierre de Ormuz posterga otra vez la expectativa de su estabilización y el comienzo de su declive.

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