Del libro Rezagados reseñado en la columna anterior, pasamos hoy al estudio del Banco Mundial (BM) publicado este mes de marzo y titulado Colombia: Disparidades Regionales y el camino hacia la integración. Camino que está en cuestión, pues la tendencia va en sentido contrario.

El trabajo agrupa 4 categorías de departamentos por similitud de variables socio económicas. Aunque Cesar y Guajira quedaron en categorías diferentes a los otros 5 de la región Caribe continental, nos enfocaremos en los 7 por dos razones: La primera es la “extensión” de la pobreza: 11 millones de habitantes representan el 21% de la población del país. Como referencia los 5 departamentos de la región amazónica incluidos en el grupo más pobre, tienen un millón de habitantes, un 2% de la población.

La segunda razón es por la “profundidad” de la pobreza. Dos datos del informe del BM: Las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) están entre 20 y 30% en Cesar, Magdalena y Bolívar, junto a Guaviare y Caquetá; entre 30 y 40% en Sucre y Córdoba, junto a Amazonas y Arauca y por encima del 50% en La Guajira junto a Guainía, Chocó, Vichada y Vaupés. El PIB per cápita de Atlántico y Bolívar, los mejor posicionados, está en el centro con un 50% del ingreso per cápita de Bogotá, y los cinco restantes están en el rango más bajo con los otros 8 mencionados antes y Putumayo. Y otro dato del DANE, el porcentaje de hogares que se consideran pobres es así: En el Atlántico el 57%, un 10% por encima del promedio nacional; en Bolívar, Cesar, Magdalena y Sucre, con Putumayo, es del 66%; mientras en Córdoba y La Guajira es junto a Vaupés entre el 70 y el 80%.

El informe del Banco incluye a Cesar en la categoría denominada Hidrocarburíferos, por el carbón, y a La Guajira en la categoría de los más pobres. Sin embargo, según el DANE, entre 1980 y 2023 los dos departamentos de mayor crecimiento económico en el país fueron Meta, 824%, por el petróleo, y Guajira, 592%, también por el carbón pero el doble del Cesar. Aunque fue la que más creció en la región, no logró salir del nivel más bajo per cápita; posiblemente por la baja productividad de la actividad agropecuaria de supervivencia en el semi desierto de la alta Guajira, donde ha concurrido en ese mismo período un alto crecimiento demográfico.

En la próxima columna ‘reeditaremos’ Casa Grande Caribe, un plan a 12 años para nivelar a la región con el resto del país en álgidos temas sociales, indispensable para tener un país menos desigual.

Rsilver2@aol.com