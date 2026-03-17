El Distrito de Barranquilla dio apertura a la quinta huerta comunitaria, ubicada en el corregimiento de Juan Mina, consolidando una red de agricultura urbana que impulsa la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y la integración social.

Lea más: “El Caribe sigue esperando definiciones de fondo”: Verano exige claridad sobre futuro de Air-e

Durante la jornada de apertura de la huerta de Juan Mina se realizó un recorrido guiado, donde la comunidad presentó el proceso de compostaje y los cultivos de aromáticas, hortalizas y otras especies, destacando sus usos alimentarios, gastronómicos y medicinales.

La iniciativa hace parte del proyecto de cooperación internacional Generactor, desarrollado en alianza con los socios italianos Anci Lazio, Risorse per Roma y Replay Network, junto con la Alcaldía de Barranquilla.

Este programa contó con una inversión de 2,6 millones de euros de la Unión Europea, sumados a más de 16.000 millones de pesos del Distrito destinados a infraestructura, predios y paisajismo para consolidar esta red de agricultura urbana.

El Parque Productivo Huerta Comunitaria de Juan Mina se suma a los entregados previamente en los barrios Las Gardenias, La Paz, Villas de San Pablo y Lipaya, consolidando una red de 5 huertas comunitarias que promueven la producción de alimentos, la formación ambiental y el encuentro comunitario.

En total, el proyecto alcanza más de 19.000 metros cuadrados de zonas verdes, de los cuales más de 8.600 metros cuadrados están destinados a áreas productivas y formativas.

La huerta de Juan Mina tiene un área total de 2.960 metros cuadrados, de los cuales 1.720 metros cuadrados corresponden a cultivos, y beneficiará directamente a más de 8.300 habitantes del sector.

El proyecto también ha impulsado procesos de formación comunitaria, con 341 personas capacitadas en horticultura urbana. En cada huerta trabajan huerteros encargados del cuidado de los cultivos y de mantener vivos estos espacios productivos.

El alcalde Alejandro Char destacó que esta huerta hace parte de una apuesta de ciudad por fortalecer la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y el trabajo comunitario.

“Hoy entregamos la quinta huerta comunitaria de Barranquilla, un espacio donde sembramos árboles frutales, plantas medicinales y diferentes cultivos que aportan salud y seguridad alimentaria, mientras fortalecemos la integración comunitaria y el desarrollo sostenible de la ciudad”, afirmó.

El mandatario también señaló que la meta es seguir llevando esta iniciativa a más barrios.

“Queremos que cada barrio sea productivo, que las huertas estén cada vez más cerca de las casas y que se conviertan en un parque más para la comunidad. Este es apenas el inicio de un gran proyecto que busca impulsar huertas en los barrios y también en los hogares”.

A su turno la gerente de Ciudad, Ana María Aljure, destacó que el proyecto ha beneficiado a más de 30.000 habitantes de las localidades Metropolitana y Suroccidente, fortaleciendo capacidades comunitarias para promover modelos de agricultura urbana y espacios verdes productivos.

Estas acciones continúan hoy a través del programa Ecorazón, liderado por la Alcaldía de Barranquilla, que da seguimiento a esta red de huertas y fortalece su sostenibilidad social, ambiental y productiva.

Jackeline González, beneficiaria y huertera, destacó el impacto del proyecto en la comunidad: “Todo comenzó aprendiendo a sembrar tomates en el patio de atrás. Nunca imaginé lo lejos que me llevaría este proyecto. Gracias a esta experiencia incluso viajé a Roma, donde aprendimos de ellos y compartimos cómo cultivamos aquí”.

Lea más: Ratifican a Libardo García como director del área metropolitana de Barranquilla

“Esto ha permitido que familias y estudiantes se organicen, aprendan a cultivar sus propios alimentos y encuentren en la huerta un espacio para cuidarse, compartir y fortalecer la salud mental”, concluyó.