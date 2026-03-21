Momentos de pánico vivieron los habitantes de un sector de Caribe Verde debido a una fuerte conflagración que se registró en una zona enmontada – muy cercana a la zona residencia –, durante la noche de este viernes 20 de marzo.

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Ante la magnitud de las llamas, los ciudadanos alertaron al Cuerpo de Bomberos de Barranquilla que atendió rápidamente a la emergencia, logrando contralar la conflagración.

Se conoció que el incendio se presentó en inmediaciones del Conjunto Residencial Palmera III.

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Los residentes del sector lograron captar en video el fuerte incendio y difundirlo en redes sociales.

Reportan fuerte incendio en inmediaciones de Caribe Verde #Barranquilla pic.twitter.com/C3baygFxLk — Luchovoltio (@luchovoltios) March 21, 2026

Unidades del Cuerpo de Bomberos, estación El Edén, que atendieron el incendio indicaron que las llamas habrían sido provocadas por la quema de basuras.

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Por fortuna, la emergencia no dejó personas heridas ni daños materiales.