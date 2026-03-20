Tras unas pruebas de bombeo, que llevó a cabo la empresa Triple A, en las tuberías de aducción a la Planta de Suministro de Agua Cruz de Mayo, la Alcaldía de Soledad reportó afectaciones por el levantamiento de varias placas de pavimento y la socavación de andenes en dos viviendas del centro del municipio.

Según informó el ingeniero Alexis Rodríguez, coordinador de la Oficina de Atención y Prevención de Riesgos y Desastres de Soledad, el bombeo experimental ocasionó el colapso de tuberías, generando como consecuencia, una fuga de gran magnitud afectando el pavimento.

“La emergencia se registró en la carrera 22 con calle 14 del municipio, y se atendió el reporte de manera inmediata contactando a la empresa Triple A, la cual manifestó que se dispondrá de un acta de vecindad para evaluar los daños generados por la fuga en la tubería de alta presión”, comentó.

La administración municipal también informó que establecerá seguimiento a las acciones reparativas inmediatas que debe acometer la empresa Triple A.

A su vez, planteó que la empresa evalúe la posibilidad de un arriendo temporal para las familias afectadas por los trabajos.