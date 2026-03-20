Durante la más reciente reunión del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, el gobernador Eduardo Verano anunció la aprobación en primer debate de la creación de una Vicerrectoría de Regionalización y Desarrollo Territorial, que permitirá ampliar el acceso a la educación superior en el departamento.

“Hoy damos un paso muy importante para el futuro de la Universidad del Atlántico, desde el Consejo Superior aprobamos una iniciativa que nos permitirá llevar más oportunidades educativas a los territorios. Estamos empeñados en seguir recuperando la normalidad institucional, fortalecer la calidad académica y garantizar que más jóvenes puedan acceder a la educación superior”, expresó el mandatario.

Según el gobernador, estas acciones hacen parte de una estrategia integral para ordenar las directivas académicas y consolidar la estabilidad administrativa de la institución.

Al respecto, el rector de la institución, Rafael Castillo Pacheco explicó que la nueva Vicerrectoría permitirá articular de manera más eficiente los esfuerzos en las sedes regionales y ampliar la presencia de la universidad en zonas apartadas.

“Vamos paso a paso, poniendo a funcionar todos los órganos de la institución, en las sedes Suan, Sabanalarga y Soledad, ya que con esta iniciativa se fortalecerá el trabajo que ya se viene adelantando en los territorios, facilitando el acceso a la educación superior para estudiantes de zonas alejadas”, señaló el rector.

Por otro lado, los miembros del CSU avanzaron en la designación de decanos encargados en facultades cuyos períodos están próximos a finalizar, mientras se surte el proceso formal de convocatoria y elección.

“Se acordó reactivar el cronograma para la elección de directivas académicas, con ajustes que permitan su culminación. También se convocó el proceso para la elección del representante del sector productivo ante el Consejo Superior, así como de su respectivo suplente”, afirmó.

A su turno, Melissa Obregón Lébolo, delegada del presidente de la República en el Consejo Superior, destacó la importancia de las decisiones adoptadas en el marco de la vigilancia especial del Ministerio de Educación.

“Existe la voluntad de poder cumplir con esos lineamientos de vigilancia especial, hoy se tomó la decisión de avanzar en el cronograma de directivas académicas y en la designación de decanos, estas medidas apuntan a garantizar tanto la estabilidad académica como administrativa de la institución, en un momento clave para su fortalecimiento, reiterando el compromiso del Consejo Superior con procesos transparentes y oportunos”, anotó.

De esta manera, la sesión concluyó con el anuncio de una nueva sesión prevista para el próximo jueves 26 de marzo en la que se continuará haciendo seguimiento al avance de los procesos académicos y administrativos que se encuentran en curso.