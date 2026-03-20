El Concejo de Barranquilla solicitó formalmente esta semana un informe que detalle el estado de su nueva sede, ubicada en el barrio El Prado.

En el marco de una sesión plenaria del Concejo Distrital, el cabildante Juan José Vergara Díaz radicó y obtuvo el respaldo unánime a una proposición de control político para conocer los avances del traslado hacia la nueva infraestructura.

Según el concejal, esta urgencia se sustenta en un informe técnico de patología estructural que revela fallas críticas en las instalaciones actuales, especialmente en materia de vulnerabilidad sísmica y hacinamiento.

”Estamos en riesgo ahora mismo. La edificación vigente incumple las normas de accesibilidad y carece de condiciones óptimas para el personal administrativo que ha laborado por años en entornos deteriorados. Ante este panorama, el traslado a la casa patrimonial del barrio El Prado se consolida como una solución definitiva de rescate institucional y arquitectónico”, comentó.

Vergara recordó que, tras años de gestiones, es indispensable que la ciudad cuente con una infraestructura que refleje su progreso y garantice, primordialmente, la seguridad de los ciudadanos y del personal de la corporación.

En ese sentido, la plenaria aprobó citar a debate de control político a los secretarios de Planeación (Diana Mantilla), Obras Públicas (Rafael Lafont), Hacienda (Emelith Barraza) y Cultura (Johnny Vizcaíno), junto a los gerentes de la ADI (José Luis Romero) y Edubar (Angelly Criales) para que este proyecto avance sin más demoras.

De esta manera, los citados deberán rendir cuentas sobre el cronograma de actividades y la disponibilidad presupuestal, bajo el compromiso de la corporación de realizar un seguimiento estricto para que las obras, estimadas en un periodo de siete a ocho meses, inicien de manera inmediata.

Cabe recordar que la adecuación en la sede del barrio El Prado cuenta con el aval del Ministerio de Cultura, bajo la Resolución 1704 de 2025. El proyecto integra un recinto de sesiones dotado con tecnología de vanguardia para audio y transmisión, así como dependencias administrativas optimizadas y áreas de coworking.

Asimismo, la infraestructura garantiza accesibilidad universal y dispone de espacios exclusivos para la prensa y la ciudadanía, evolucionando hacia un modelo institucional más abierto, moderno y participativo.