En marcha se encuentran las obras para la habilitación de una oreja en el sentido sur-norte del puente Simón Bolívar, ubicado en la intersección de la calle 30 con avenida Circunvalar, en jurisdicción del municipio de Soledad.

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Este acceso hace parte de la intervención integral que adelanta el Instituto Nacional de Vías (Invías) desde octubre del año anterior tras una solicitud hecha por la Alcaldía de Soledad. Así lo recalcó José Galindo, secretario de Obras Públicas del municipio.

“Las obras iniciaron en el mes de octubre del año anterior y son el resultado de las gestiones lideradas por la Administración municipal de Soledad ante el Invías, las cuales fueron adicionadas a un contrato marco que venía en ejecución para atender diversos puentes en el país”, expuso el funcionario.

Galindo agregó que, además de la construcción de la oreja del puente, se ha avanzado en acciones como el reemplazo de barandas, la instalación de juntas de dilatación, el fresado de la capa de rodadura, la aplicación de nueva carpeta asfáltica, la construcción de cunetas y bordillos en concreto.

Otras de las intervenciones adelantadas corresponden a la reconformación y protección de taludes, la demolición y reconstrucción de losas de protección y rellenos de estribos, la instalación de separadores y barras de protección en concreto.

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En ese sentido, el secretario de Obras Públicas recalcó que estas acciones buscan garantizar mayor seguridad vial, durabilidad de la estructura y mejores condiciones de tránsito para los usuarios de este corredor.

“Estas obras se suman a las intervenciones de pavimentación previamente ejecutadas en la calle 30, en el tramo entre Tauro y California, como parte de las acciones impulsadas por la Administración municipal para mejorar la infraestructura vial”, puntualizó el funcionario.