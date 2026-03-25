El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia dio a conocer este miércoles de las nuevas medidas adoptadas para facilitar el acceso de más personas a tratamientos efectivos para la hepatitis C, ampliando la cobertura sin aumentar el gasto del sistema de salud.

Lea más: Malambo decreta ley seca durante jueves y viernes santo

Mediante la Resolución 453 de 2026, el Ministerio declaró que existen “razones de interés público” para otorgar licencias obligatorias sobre medicamentos utilizados en el tratamiento de esta enfermedad.

Eso quiere decir que la decisión aplica “para los medicamentos sofosbuvir velpatasvir y sofosbuvir + velpatasvir + voxilaprevir”.

Minsalud explicó que “el país podrá facilitar el acceso a antivirales de acción directa, considerados como la primera opción terapéutica”, según la evidencia científica y las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud así como de la Guía de Práctica Clínica y la Vía Clínica para hepatitis C en Colombia.

“En particular, el tratamiento que incluye voxilaprevir ofrece una alternativa eficaz para pacientes que no han respondido a terapias previas, con niveles de efectividad superiores al 90 %”, detalló el Ministerio.

Según las cifras del Gobierno Nacional, se ha presentado un aumento sostenido en los diagnósticos de hepatitis C en Colombia, resultado de las estrategias de búsqueda activa de casos.

“El número de nuevos diagnósticos pasaron de 314 casos de hepatitis C en el 2020 a 1.255 casos hepatitis C en 2024 y según datos preliminares de 2025 fueron tratados 1833. Esta tendencia está respaldada por información del Instituto Nacional de Salud y la Cuenta de Alto Costo”, información recibida por el Ministerio.

Ahora la Superintendencia de Industria y Comercio iniciará el proceso para el otorgamiento de la licencia obligatoria que “permitirá el ingreso de los medicamentos genéricos para tratar a un mayor número de personas”.

Lea más: Cortes de energía programados en sectores de Barranquilla para este jueves

Desde la implementación de la compra centralizada en 2017, tanto el número de tratamientos adquiridos como los recursos destinados han aumentado progresivamente.

Según la Cuenta de Alto Costo, “este mecanismo ha permitido que más del 99 % de los pacientes accedan a tratamiento”, cerró el Minsalud.