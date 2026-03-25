La empresa Air-e Intervenida informó que este jueves 26 de marzo se realizará trabajos de mantenimiento y modernización de la infraestructura eléctrica en varios sectores de Barranquilla, con el fin de mejorar la calidad y confiabilidad del servicio.

De acuerdo con la compañía, las labores se ejecutarán en el barrio El Recreo entre las 8:35 de la mañana y las 5:25 de la tarde, donde el personal técnico realizará el cambio de crucetas y el refuerzo de líneas de media tensión. Durante este tiempo, se suspenderá el suministro de energía en el sector comprendido en la carrera 37 entre calles 51 y 51B.

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De manera paralela, también se adelantarán trabajos de cambio de redes eléctricas en el barrio La Chinita, en el horario de 9:10 de la mañana a 4:30 de la tarde. Para facilitar estas labores, será necesario interrumpir el servicio de energía en el área comprendida entre las calles 5A a la 15, entre las carreras 12 y 14.

Air-e Intervenida recomendó a los usuarios tomar las medidas necesarias durante los horarios de suspensión del servicio y reiteró que estas obras buscan fortalecer la infraestructura eléctrica de la ciudad.

Finalmente, la empresa invitó a la comunidad a resolver cualquier inquietud a través de la línea de atención 115 o mediante su página web oficial.

Otros datos

Cabe recordar que durante la realización del IV Congreso de Contratación Estatal, ejecutado en días pasados en el Hotel Dan Carlton de Barranquilla, el procurador general Gregorio Eljach se pronunció a la situación de la empresa Air-e, encargada de suministrar el servicio eléctrico en departamentos del Caribe.

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En detalle, el funcionario de control anunció que tienen activa dos líneas de trabajo con respecto al panorama de la empresa. La primera es sobre el ejercicio de la prestación del servicio, y la segunda es sobre la contratación.

“En ambos tenemos indagación abierta y venimos avanzando; estamos recaudando pruebas, pero no hay definiciones todavía”, dijo el procurador.

Es de señalar que, esta semana, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos ampliar y aclarar la información sobre el plan de recuperación económica de la empresa Air-e, intervenida por el Gobierno.