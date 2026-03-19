La Alcaldía de Barranquilla confirmó este jueves una importante donación de la Embajada de Japón en Colombia, que permitirá adecuar y dotar espacios inclusivos en Centros de Desarrollo Infantil (CDI) del programa distrital de Primera Infancia, como parte del proceso de consolidación.

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Según los datos suministrados por la Alcaldía, la cooperación internacional asciende a 48.691 dólares, en recursos que serán destinados a la “adecuación de aulas y a la dotación de materiales y equipos especializados” para fortalecer la atención de niños y niñas con y sin discapacidad en la educación inicial.

Las intervenciones se realizarán en los CDI Ciudadela 20 de Julio, La Esmeralda y Las Gardenias, donde se implementarán tres espacios multisensoriales, una zona lúdica inclusiva y adecuaciones en baterías sanitarias, garantizando entornos accesibles, el aprendizaje y la inclusión.

Con esta iniciativa se beneficiarán más de 1.620 niños y niñas vinculados al programa de Primera Infancia, incluyendo población migrante, comunidades vulnerables y niños con discapacidad, además de familias y niños del entorno de estos CDI que podrán acceder a espacios pedagógicos inclusivos.

Sobre este importante convenio, el alcalde Alejandro Char destacó que este tipo de alianzas internacionales permiten seguir ampliando las oportunidades para la primera infancia en la ciudad.

“En Barranquilla seguimos trabajando todos los días por nuestros niños y niñas. La primera infancia es una prioridad para nuestra administración y por eso gestionamos alianzas internacionales que nos permitan fortalecer los espacios de aprendizaje y garantizar entornos inclusivos y de calidad para su desarrollo integral”, afirmó el mandatario.

Este proyecto permitirá fortalecer los procesos pedagógicos y de estimulación sensorial que se desarrollan en los CDI del Distrito, brindando ambientes más adecuados para el juego, el aprendizaje y el desarrollo integral de los niños y niñas desde sus primeros años de vida.

Es de recordar que el Distrito impulsa la iniciativa ‘Inclúyete Más’, el primer sistema de cuidado inclusivo del país, una estrategia que articula a las personas con discapacidad y a sus cuidadores para promover la autonomía, la vida independiente y los apoyos necesarios, al tiempo que reconoce y redistribuye las responsabilidades del cuidado.

En el marco de esta estrategia, la ciudad ha identificado a más de 43.000 personas con discapacidad y más de 23.000 personas dedicadas al cuidado. Dentro de esta población se encuentran cerca de 3.000 niños y niñas menores de 7 años, para quienes se impulsan acciones y soluciones innovadoras que amplían sus oportunidades de desarrollo desde la primera infancia.

En este contexto se destaca el proyecto Inclúyete + Kids, una iniciativa que desde 2021 fortalece la atención inclusiva en los servicios de primera infancia de la ciudad.

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Entre 2021 y 2026, el proyecto ha beneficiado a 729 niños y niñas con discapacidad, así como a 485 integrantes del talento humano de las Unidades de Servicio y 120 padres de familia y cuidadores, mediante procesos de formación, acompañamiento y fortalecimiento de capacidades orientados a garantizar una atención más inclusiva.