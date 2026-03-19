El municipio de Baranoa recibió una de las noticias más significativas para su identidad cultural: la aprobación en cuarto y último debate del proyecto de ley que declara la Loa de los Santos Reyes Magos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

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La iniciativa fue avalada en el Congreso de la República con el respaldo de senadores y representantes, consolidando un proceso que durante años buscó el reconocimiento de esta tradición, considerada una de las expresiones culturales más emblemáticas del Caribe colombiano.

El alcalde de Baranoa, Edinson Palma, destacó el alcance de esta declaratoria y su impacto en la preservación de la memoria cultural del municipio.

“Hoy Baranoa hace historia. Este es un reconocimiento a una tradición que por generaciones ha fortalecido nuestra identidad y mantenido viva nuestra memoria cultural”, expresó el mandatario.

El proyecto contó con el respaldo de distintas bancadas y, según el alcalde, fue clave el apoyo del presidente del Senado, Lidio García, así como del senador ponente Pedro Flórez, quienes impulsaron su inclusión en la agenda legislativa.

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Asimismo, la Cámara de Representantes aprobó la iniciativa en pleno, permitiendo avanzar en su trámite final.

Una vez la ley sea sancionada por el presidente de la República, se garantizará respaldo institucional y recursos para la protección, promoción y sostenibilidad de la Loa de los Santos Reyes Magos como patrimonio cultural del país.

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Impacto local

La Loa de Baranoa se trata de una manifestación cultural que tiene más de 149 años de realizarse de manera continua, representando los valores de la comunidad de Baranoa, en torno a lo que es una de las tradiciones escénicas más antiguas del Caribe.

Según el senador Pedro Flórez, coautor y ponente de este proyecto que próximamente quedará en firme como ley, este tramite obligará al estado no solo a proteger la loa, sino también a financiar su conservación.

“Esta nueva ley, luego de su sanción, le permitirá a Baranoa proteger, salvaguardar, divulgar y financiar de mejor manera esta tradición religiosa y escénica que se realiza en el mes de enero”, indicó.

Puso de presente: “Con esto se promoverá el turismo y la identidad cultural del municipio. Una gran noticia para sus habitantes, pero también para el departamento del Atlántico, porque continuamos así, preservando las tradiciones culturales y religiosas de nuestro Caribe colombiano”.

Sumado a esto, el senador aseguró que si bien ya La Loa era reconocida como bien de interés cultural municipal, recibía apoyo con recursos limitado de la Alcaldía y también de la Gobernación del Atlántico. “Ahora tras ser declarado manifestación cultural representativa; este nuevo reconocimiento implicará acceso a recursos del Gobierno nacional y una mayor protección por parte del Estado”.