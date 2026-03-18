El departamento del Atlántico recibió una de las noticias más positivas en materia económica tras la ratificación de sus calificaciones ‘AAA(col)’ a largo plazo y ‘F1+(col)’ a corto plazo por parte de la firma Fitch Ratings, ambas las más altas dentro de la escala nacional. La perspectiva, además, se mantiene estable, lo que indica que no se prevén cambios en el corto ni mediano plazo.

El gobernador Eduardo Verano de la Rosa destacó que este resultado responde a la solidez en el manejo de las finanzas públicas y a la disciplina fiscal del departamento. Según explicó, la calificación refleja la capacidad del Atlántico para cumplir sus obligaciones financieras y, al mismo tiempo, mantener inversiones en sectores sociales clave.

“El departamento mantuvo un margen operativo del 30 % en 2024, incluso, superó el 34 % al cierre de 2025. Eficiencia en el gasto y capacidad de reacción: el 39 % del gasto total va destinado a inversión, dejándonos margen de maniobra”, indicó Verano.

Otro de los factores que influyeron en la decisión es la eficiencia en el gasto público. Actualmente, cerca del 39 % del presupuesto total se destina a inversión, lo que le permite al departamento mantener capacidad de respuesta ante eventuales escenarios económicos adversos y garantizar recursos para áreas como salud, educación, agua potable e infraestructura.

En cuanto al manejo de la deuda, Fitch resaltó que Atlántico mantiene un perfil sostenible, con obligaciones adquiridas en moneda local y con entidades financieras nacionales, lo que reduce riesgos asociados a la volatilidad del dólar.

El informe también ubica al Atlántico dentro del grupo de departamentos con mejores indicadores financieros del país, junto a territorios como Antioquia y Valle del Cauca, lo que refuerza su posicionamiento como una de las economías regionales más estables.

Además, la calificadora valoró el equilibrio en el perfil de riesgo del departamento, así como el cumplimiento de las reglas de disciplina fiscal vigentes en Colombia, que obligan a las entidades territoriales a mantener límites prudentes de endeudamiento y una gestión responsable de sus recursos.

Desde la administración departamental señalan que esta calificación fortalece la confianza de inversionistas nacionales e internacionales, al tiempo que facilita la consecución de recursos para proyectos estratégicos y programas sociales.

Con este resultado, el Atlántico se consolida como un territorio con estabilidad financiera y capacidad de inversión, condiciones que, según la Gobernación, seguirán siendo clave para impulsar el desarrollo económico y social del departamento.