En medio de la celebración de los 44 años del barrio Las Malvinas, el alcalde Alejandro Char llegó al sector para entregar nuevos tramos viales y ponerlos al servicio de la comunidad.

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Previo al inicio del recorrido, en el que entregó vías pavimentadas con sus andenes y bordillos, el alcalde Char expresó que: “Este es un barrio de muchos amigos, de gente buena, de gente trabajadora, de gente que quiere salir adelante. Yo recuerdo cuando llegamos aquí en el primer gobierno, cuando ustedes me eligieron, ninguna vía servía. Muy poquitas, muy poquitas pavimentadas, y mire cómo hemos ido avanzando positivamente y el barrio se ve mucho mejor: 110 calles hemos pavimentado aquí en Las Malvinas. Que viva Las Malvinas”

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En detalle, el mandatario distrital explicó que con las vías pavimentadas “se llega más rápido al trabajo, aquí se llega más rápido al colegio, a la universidad. Con las vías se permite que el transporte público llegue aquí, un abuelito, una ambulancia, todo lo que dije. Entonces, las vías son el principio del progreso”.

Una de las más entusiastas durante el recorrido fue Astrid Rada, una habitante de Las Malvinas, quien agradeció al alcalde Char por todos los programas que han llegado al barrio en los últimos años.

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“Nos sentimos emocionados porque ya no pisamos barro. A raíz de todo esto hemos mejorado nuestra calidad de vida. Los niños han mejorado su acceso a la educación porque llegan mejor a los colegios, también ha mejorado nuestro acceso a la salud porque si tenemos algún incidente, podemos salir con un medio de transporte. De parte de la comunidad de Las Malvinas y de los barrios del suroccidente le damos gracias porque desde que usted es alcalde nos hemos beneficiado”.