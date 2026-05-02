El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, lanzó duras críticas contra la decisión del presidente Gustavo Petro de ordenar una investigación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y vincular al superintendente de Salud, Daniel Quintero, en ese proceso.

A través de su cuenta en X, Carrillo aseguró que dentro del Fomag “ya hace meses hay un equipo capaz y honesto” designado por el propio mandatario, el cual —según dijo— viene denunciando irregularidades y enfrentando presuntos hechos de corrupción.

Sin embargo, cuestionó la llegada de Quintero al proceso, afirmando que “llegará al Fomag a hacer show y a ganar indulgencias con padrenuestros ajenos”, en referencia a que buscaría protagonismo político en medio de la crisis.

Carrillo también lanzó señalamientos contra el nuevo superintendente de Salud al afirmar que “nadie en el país va a creer que quien tuvo cuotas en la UNGRD de Olmedo López es un adalid anticorrupción”, relacionándolo con el escándalo que rodeó esa entidad.

El mensaje concluyó con una recomendación directa al presidente Petro: “Rodee a los suyos, no a los oportunistas”.

Las declaraciones se producen luego de que Petro ordenara a la Superintendencia Nacional de Salud abrir una inspección especial al Fomag, tras denunciar presuntos desvíos de recursos destinados a la atención médica de docentes y pensionados del magisterio. Además, pidió resultados en un plazo de 15 días.