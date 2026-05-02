La suerte está echada, así lo dice Diomedes Díaz en una de sus canciones, se han dado a conocer los semifinalistas del concurso acordeonero profesional de la edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata. En esta ocasión no fueron 15 los escogidos como se acostumbra, sino 16, debido a un empate técnico.
Luego de tres días de competencia en la mítica plaza Alfonso López, donde se disputaron las dos primeras rondas, se han dado a conocer los nombres de los concursantes que disputarán la semifinal en el Coliseo de Feria Ganadera hoy a partir de las 8:00 a.m. a continuación se relacionan sus nombres por orden alfabético.
- JAVIER ALVAREZ OROZCO
- EDGARDO BOLAÑO GENECCO
- JAIRO DE LA OSSA OTERO
- JOSE GUERRA MENDOZA
- GREGORIO GUTIERREZ TOCORA
- OMAR HERNANDEZ BROCHERO
- CAMILO MOLINA LUNA
- ROMARIO MUNIVE ROYERO
- JHON ORTEGA VALBUENA
- DANIEL PATERNINA GARAY
- JUAN PAYARES OLIER
- ENDERSON RADA MAESTRE
- CARLOS RAMIREZ MARQUEZ
- NEMER TETAY SILVA
- JORGE VERGEL VARGAS
- JERONIMO VILLAZON MURILLO