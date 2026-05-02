La cantante colombiana Shakira tendrá como invitados especiales en el megaconcierto gratuito que ofrecerá en Copacabana este sábado 2 de mayo a los hermanos Caetano Veloso y María Bethania, dos de las voces más representativas de la Música Popular Brasileña.

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La sorpresa quedó al descubierto durante el ensayo que la artista hizo en la noche de este viernes frente a miles de aficionados que se aglomeraron en los alrededores del escenario para ver un adelanto del espectáculo de la diva del pop.

Con Caetano interpretarán ‘O Leaozinho’, uno de los temas más célebres del cantautor brasileño y con María Bethania cantarán ‘O que é, o que é’, de Gonzaguinha, una canción que exalta la vida y uno de los clásicos más emblemáticos del repertorio brasileño.

Caetano, guitarrista y cantautor de 83 años, y María Bethania, cantante, guitarrista y compositora de 79 años, al parecer no serán los únicos invitados de la colombiana, ya que la posible aparición de Anitta cobra cada vez más fuerza.

Ambas artistas lanzaron recientemente la canción ‘Choka Choka’, Anitta ha confirmado que fue invitada a subir al escenario con la diva colombiana y un video ensayando la canción está rodando por las redes.

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Ivete Sangalo también se perfila como otra de las posibles invitadas de Shakira en Río, después de que la brasileña reavivara las especulaciones al compartir en redes sociales un video para dar la bienvenida a la artista colombiana.

Shakira realizará este sábado en Río de Janeiro lo que se espera sea la mayor presentación de su carrera, donde mostrará al mundo la potencia, la alegría y el ritmo de la cultura latina.

Para el espectáculo que cerrará su gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran’, las autoridades de Río de Janeiro esperan unos dos millones de espectadores, pero la expectativa es que incluso supere al público de Lady Gaga el año pasado (2,1 millones).

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Conocida internacionalmente por éxitos como ‘Hips don’t lie’, ‘Waka Waka’, ‘Pies Descalzos’ y ‘Chantaje’, Shakira guarda en su corazón un espacio reservado para el país suramericano, uno de los primeros que le abrió las puertas en sus inicios musicales.