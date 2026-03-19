La movilidad sigue fluyendo con buen ritmo en la avenida Circunvalar, a la altura del municipio de Soledad, al paso que también avanzan las obras de mejoramiento de este corredor vial, que en las próximas semanas alcanzará un nuevo hito con la habilitación de la calzada sur.

El camionero Einer Ortega comentó que a diario recorre esta vía y ha podido notar el progreso en los trabajos que se adelantan en dicha calzada.

“Esperemos que los trabajos terminen rápido porque se ve que ya fundieron las losas de pavimento en la calzada sur y solo falta que la pongan en servicio. Eso nos ayudaría mucho a los transportadores porque sí o sí tenemos que agarrar por aquí, por el contraflujo de esta vía, para llegar a nuestros destinos, ya que en otros sectores se acumulan más carros”, aseguró.

Al mismo tiempo, el transportador mencionó que “lo que queremos es que también arreglen la calzada norte porque acá todavía siguen los huecos y el polvorín que afecta tanto a la gente y negocios locales”.

Sumado a esto, Pedro Herrera, usuario que con frecuencia utiliza esta la vía, contó que estas obras se traducirán en beneficios para la comunidad.

“Lo importante de esta obra es que los carros van a sufrir menos daños, porque uno siempre tiene que pasar lento aquí de la Circunvalar para no dañar una suspensión o algo con las piedras”, agregó.

A su turno, John Quesada, transportador del interior del país, manifestó que es vital evitar que el corredor vial sufra afectaciones por inundaciones.

“Desde hace años vengo llevando mercancía desde Norte de Santander y en cada ocasión que pasaba por la Circunvalar, el problema eran los huecos o la acumulación de agua por las lluvias, entonces ojalá eso mejore con este proyecto de modernización en la vía”, resaltó.

De esta manera, la intervención del corredor vial, que completa cuatro meses de labores, cuenta con un avance de más del 40 %, según la Alcaldía de Soledad.

A su vez, la administración municipal informó que a la fecha han sido habilitados 700 metros de vía en concreto rígido en la calzada sur, lo que ha permitido mejorar el flujo vehicular en uno de los corredores más transitados del municipio.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO El personal de la obra trabaja en el drenaje.

Cronograma de la obra

José Galindo, secretario de Obras Públicas del municipio de Soledad, explicó a EL HERALDO que en las próximas tres semanas se habilitarán 1,6 kilómetros de la calzada sur del corredor vial.

“Se viene adelantando la fundición de las losas de concreto de todo este sector y los muros de concreto. Con la construcción de los bordillos, proyectamos que en unas semanas se habilite por completo los primeros kilómetros, desde el centro comercial Metropolitano hasta la glorieta del barrio El Parque”, aseguró Galindo.

En cuanto a la calzada norte, el funcionario indicó que “hay un primer trabajo de este sector, donde se está haciendo fundición de losas de concreto, pero en general, toda la calzada se encuentra en labores de drenaje y obras hidráulicas para el manejo de las lluvias en la zona, lo que será posible con la construcción de canales que permitirán la conducción y captación del líquido”.

Galindo fue enfático en que se priorizarán los trabajos de urbanismo en la zona: “Uno de los nuevos frentes de trabajo que se van a implementar es una cuadrilla para los andenes inclusivos y la circulación de forma segura de los peatones”.

Cabe recordar que en la zona fue habilitado un plan de movilidad con contraflujos mientras se avanza en la ejecución de las obras. En total, son 3,2 kilómetros totales de vía que contempla el proyecto para su puesta en operación, de forma total, en el primer semestre de 2027.