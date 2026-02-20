Con el empalme de redes de acueducto avanza una nueva etapa en los trabajos de construcción del deprimido en la Unidad Funcional 2 de la Gran Vía, por la carrera 51B, entre la Universidad del Norte y la calle 135.

Durante esta primera fase de intervención, la empresa Triple A informó que se realizó el empalme y salida de servicio de redes existentes ubicadas entre la Universidad del Norte y el sector cercano a la entrada de Villa Campestre, a la altura del establecimiento Dollar City.

A su vez, en esta etapa se “adelantarán empalmes y puesta en servicio de nuevas redes para garantizar la continuidad del servicio a sectores y usuarios como Tajamares, acceso a Las Dunas, Club Campestre, Colegio Británico, centro comercial Plaza Campestre, redes que alimentan al Colegio Alemán, la unidad operativa de Movistar, el edificio Living y el centro comercial Le Champ, entre otros”.

Posteriormente, en la segunda fase la compañía contempla la habilitación progresiva de redes desde el sector de Dollar City hacia la urbanización La Playa. “Para ello, se requiere una programación conjunta con el contratista de la obra, por lo que se trabaja de manera articulada para coordinar los tiempos de intervención y minimizar afectaciones en el suministro”.

De esta manera, la compañía reiteró que estas actividades, así como la suspensión al suministro de agua en sectores aledaños a la obra, hacen parte del proceso técnico necesario para modernizar la infraestructura de servicios públicos.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO Avance en los trabajos.

Otros trabajos

De acuerdo con el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, este proyecto vial tiene como objetivo transformar la movilidad en el departamento.

“Después de carnavales seguimos trabajando en la Gran Vía, porque la vamos a terminar y por eso estamos avanzando con la instalación de una tubería sanitaria para retirar los materiales existentes dentro del deprimido, así como en otra tubería que conducirá las aguas lluvias que lleguen a la zona”, comentó.

Otros avances en la obra son el armado de acero para el muro en el tramo 8 del deprimido, así como los trabajos en el tramo 7 de esta misma infraestructura.

Además, se realizó la demolición del concreto sobre la línea de instalación de la tubería de 10 pulgadas, y la adecuación provisional de una vía para mejorar la movilidad por la zona.