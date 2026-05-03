El papa León XIV, Robert Francis Prevost, asumió el poder el 8 de mayo de 2025. Fue elegido en el cónclave tras el fallecimiento del Papa Francisco, convirtiéndose en el 267º papa de la Iglesia católica y el primer estadounidense en ocupar el cargo.

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Recientemente, tras completarse prácticamente un año con el nuevo papa, el CEO de Rome Reports, Antonio Olivié, señaló que el inicio del pontificado ha sido un proceso sin rupturas y explicó que “ha sido un cambio tranquilo”, destacando que León XIV no ha buscado modificar abruptamente las dinámicas heredadas.

En entrevista con La FM, Olivié aseguró que este periodo ha estado marcado por decisiones medidas, por una gestión centrada en la prudencia y la unidad, además de la continuidad institucional.

Asimismo, el analista indicó que el nuevo pontífice ha optado por una línea de continuidad frente a su antecesor, y que sus intervenciones han sido preparadas con antelación. “No quiere jugar a la improvisación”, dijo al medio antes citado.

Olivié recordó además que en su primera aparición pública el papa utilizó un discurso escrito, evidenciando así su estilo. Según indicó a La FM, se trata de un liderazgo que prioriza la planificación y el control del mensaje.

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Afirmó que los cambios en la estructura del Vaticano han sido limitados, por lo que el sumo pontífice “no ha querido tocar mucho” en referencia a la Curia y a los nombramientos en cargos relevantes.

El CEO indicó que el estilo de Robert Francis Prevost es “muy sólido porque lo que hace lo piensa mucho”, y que sus intervenciones públicas siguen esa misma línea.