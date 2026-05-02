El presidente Gustavo Petro reaccionó este sábado a la amenaza que el viernes lanzó el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible intervención militar en Cuba. Durante su intervención como orador principal en una cena privada del Forum Club en West Palm Beach, Florida, el republicano dijo que “tomará el control” de la isla “casi de inmediato”.

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“No estoy de acuerdo con una agresión militar a Cuba porque eso es una agresión militar a Latinoamérica. Dijimos que el Caribe es una zona de paz y eso debe respetarse”, aseveró Petro en su cuenta de X (antes Twitter).

Agregó que “son los cubanos y cubanas los únicos dueños de su país” y que el continente americano vivirá en paz “si nadie propone imponerse sobre los demás”.

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“Este continente es el continente de la libertad y no de las invasiones. Honor a José Martí y a las repúblicas libres y soberanas de Latinoamérica y el Caribe”, finalizó.

No estoy de acuerdo con una agresión militar a Cuba porque eso es una agresión militar a Latinoamérica.



Dijimos que el Caribe es una zona de paz y eso debe respetarse.



Son los cubanos y cubanas los únicos dueños de su país.



El continente americano vivirá en paz si nadie… — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 2, 2026

Esto luego de que Trump asegurara que al terminar en Irán podría hacer que el portaviones USS Abraham Lincoln, el más grande del mundo, viaje al Caribe y “se detenga a unos 100 metros de la costa” de Cuba, desde donde los isleños, según su discurso, dirían “muchas gracias, nos rendimos”.

El mismo viernes, la Administración Trump redobló las sanciones contra la isla, unas medidas que apuntan a los pilares de la economía cubana, especialmente los sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros.

Según la orden ejecutiva, a cualquier persona o empresa que opere en ellos o haga negocios con el Gobierno de La Habana se le aplicará el bloqueo total de sus activos en EE. UU.

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También esta semana el secretario de Estado, Marco Rubio, acusó a Cuba de facilitar la presencia de servicios de inteligencia de “los adversarios” de Estados Unidos a 90 millas de su territorio y aseguró que la Administración del presidente, Donald Trump, no lo tolerará.

El Senado rechazó el pasado martes una propuesta demócrata para limitar las posibles operaciones militares que Trump pueda ordenar sobre La Habana.

Desde enero, la Administración Trump ha intensificado la presión sobre La Habana con un bloqueo petrolero y el presidente ha sugerido en diversas ocasiones la necesidad de un cambio de régimen en la isla.

Presidente de Cuba apela a la comunidad internacional

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, llamó este sábado a la comunidad internacional a determinar si permitirá que Washington ataque militarmente a su país luego de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, dijese que tomará el control de la isla “casi de inmediato”.

“El presidente de EE. UU. eleva sus amenazas de agresión militar contra Cuba a una escala peligrosa y sin precedentes”, denunció en redes sociales Díaz-Canel y agregó: “La comunidad internacional ha de tomar nota y, junto al pueblo de EE. UU., determinar si se permitirá un acto criminal tan drástico”.

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El presidente cubano consideró que las amenazas de la administración Trump a Cuba buscan solamente “satisfacer los intereses de un grupo pequeño pero adinerado e influyente, con ansias de revancha y dominación”, al parecer en referencia a partes de la comunidad cubanoamericana en el sur de Florida.

No obstante, Díaz-Canel agregó una advertencia: “Ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba”. “Tropezará con un pueblo decidido a defender la soberanía y la independencia en cada palmo de territorio nacional”, afirmó el presidente cubano.