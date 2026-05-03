El BMX colombiano volvió a ratificar su poderío continental, pero en medio de la barrida nacional en el Campeonato Panamericano disputado en la pista Carlos Ramírez, del Parque Recreodeportivo El Salitre, en Bogotá, hubo un acento barranquillero que brilló con fuerza: Gabriela Bollé y Sharid Fayad, quienes se colgaron la plata y el bronce, respectivamente, en la categoría élite femenina.

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Detrás de la campeona Valentina Muñoz, las dos corredoras nacidas en Barranquilla protagonizaron una actuación sólida y competitiva que confirmó el alto nivel de la capital del Atlántico como cantera del bicicrós nacional.

Bollé, con experiencia internacional y acostumbrada a competir en escenarios de máxima exigencia, volvió a demostrar su consistencia al meterse en la gran final y asegurar el segundo lugar del continente. A su lado, Fayad ratificó su crecimiento deportivo con un valioso tercer puesto, consolidando un podio completamente colombiano y dejando en evidencia la profundidad del talento femenino del país.

El resultado tiene un significado especial para Barranquilla, ciudad que históricamente ha aportado grandes exponentes al BMX colombiano y que ahora ve en Bollé y Fayad dos referentes de presente y futuro en la élite internacional.

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La competencia, desarrollada en Bogotá, terminó con un dominio absoluto de Colombia en las finales Championship. El país ganó los seis títulos en disputa en las categorías élite, sub-23 y júnior, tanto en damas como en varones, un resultado que reafirma la fortaleza del proceso deportivo que lidera la Federación Colombiana de Ciclismo.

En la rama masculina élite, Diego Arboleda conquistó su quinto título panamericano, imponiéndose sobre sus compatriotas Carlos Ramírez y Mateo Carmona, quienes completaron otro podio cien por ciento colombiano.