La ciudad se prepara para recibir una nueva edición de Perrenque Creativo, el congreso de comunicación y marketing que mañana abre sus puertas en el Gran Salón de Comfamiliar Atlántico, sede Caribe.

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Durante dos días, Barranquilla será escenario de conversaciones que conectan creatividad, empresa y desarrollo, en un momento donde el marketing deja de ser un soporte para convertirse en un motor de crecimiento económico.

Más allá de una agenda de conferencias, Perrenque Creativo se posiciona como un punto de encuentro para reflexionar sobre el papel del Caribe colombiano en la economía creativa del país.

La programación aborda temas clave como: la evolución de los medios, el impacto de la inteligencia artificial en los negocios, el crecimiento de la industria de eventos y el rol de las plataformas digitales en la construcción de nuevas audiencias. Una agenda con protagonistas de la industria.

El evento contará con la participación de figuras clave del marketing y la creatividad en Colombia como:

• Francisco Samper, una de las voces más influyentes de la publicidad en el país, quien compartirá una mirada directa sobre cómo construir campañas que realmente conectan.

• Xavier Serrano, líder de una de las agencias más relevantes del mercado, hablará de cómo competir globalmente desde lo local.

• Karen Carvajalino, una de las voces más influyentes en emprendimiento, cerrará con una visión enfocada en ejecución y mentalidad.

• Laura Serrano de TikTok, mostrará cómo se construye hoy el lenguaje que conecta con nuevas generaciones. A ellos se suman líderes de compañías como Terpel, Keralty, Haceb y referentes del ecosistema creativo, medios y cultura.

La agenda integra además una mirada cultural con la participación de la Reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char Fernández, resaltando el papel de la identidad como activo estratégico para la ciudad. La agenda completa se encuentra publicada en www.perrenque.com , y pueden adquirir su entrada en la zona premium o en público general.

Perrenque Creativo es organizado por Agencia Pópuli y Lights Now Producciones. Cuenta con el patrocinio de Gases del Caribe, Comfamiliar, Universidad del Norte, EvoAgro, Digitptint, Promigas, Brilla y Expreso Brasilia. Y tiene el aval de la Ucep – Unión Colombiana de Empresas Publicitarias - y de UNEMEC – Unión Nacional de Empresas de Marketing Estratégico y Comunicaciones -.