La televisión del Caribe celebra sus 40 años y lo hace con el lanzamiento del libro ‘La señal de un sueño: Telecaribe, 40 años después’, escrito por uno de sus fundadores, José Jorge Dangond Castro.

El lanzamiento se hizo en la mañana de este martes en la Gobernación del Atlántico con la presencia de autoridades y personalidades de la historia del canal.

El evento fue un ejercicio de memoria, una forma de volver sobre ese momento en que la región decidió mirarse a sí misma a través de una pantalla propia.

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El gerente de Telecaribe, Ismael Fernández Gámez recordó lo que significó la llegada del canal en una época donde la identidad audiovisual del Caribe era casi inexistente. “Las comunicaciones para la década de los 80 no estaban fortalecidas como hoy, y era un gran anhelo que teníamos… soñar con hacer televisión”, dijo.

Fernández puso en contexto lo que implicaba ese vacío: “La televisión colombiana no llegaba a Villanueva… teníamos mucha influencia de la televisión venezolana”. Y en ese contraste, explicó, nació la necesidad de una señal propia que conectara a la región consigo misma.

Ese primer impacto se sintió en momentos clave de la cultura. “Poco sabíamos cómo era el carnaval de Barranquilla… y a través de Telecaribe nos dimos cuenta cómo era”, recordó, evocando también las primeras transmisiones como el Festival de la Leyenda Vallenata en 1986. Para él, el título del libro no es casual: “Yo también soñé… me siento identificado con esa señal de un sueño”.

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El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, fue más allá del recuerdo y habló del valor simbólico del canal en la construcción regional. “Si una región quiere llegar a algo superior… si no tiene su propio símbolo, nunca lo va a lograr”, afirmó.

En su intervención, insistió en que medios como Telecaribe han sido fundamentales para consolidar identidad: “Eso es lo que nos permite construir cultura, comunidad… tener un propósito común de desarrollo”. Y remató con una idea que atravesó todo el evento: “El Caribe sí nos representa y sí nos interpreta”.

Pero el punto más emotivo de la jornada estuvo en la voz del propio autor. José Jorge Dangond Castro no habló de un libro, sino de una historia que empezó mucho antes del papel. “Hoy estamos contando una historia. Una historia que no comenzó en el papel, comenzó en un sueño”, dijo.

Su relato retrocedió a una época en la que la región, pese a su riqueza cultural, no tenía cómo verse reflejada. “Éramos una región llena de cultura, pero sin pantalla. Teníamos identidad, pero no teníamos voz”, señaló.

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Dangond reconstruyó ese camino desde lo personal: la infancia marcada por la radio, las señales lejanas que llegaban desde el Caribe insular y otros países, y el descubrimiento de que la comunicación podía conectar territorios. “A través del transistor empecé a comunicarme con el mundo”, recordó.

Esa inquietud lo llevó a explorar la radioafición, la televisión en el exterior y, finalmente, a regresar a Colombia con una idea clara: contar historias desde la región. “Contar historias podía cambiar la forma en que nos vemos a nosotros mismos”, afirmó.