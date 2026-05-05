El cantante de reguetón puertorriqueño Bad Bunny apareció este lunes en la alfombra roja de la Met Gala personificando a un anciano.

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EFE/ Octavio Guzmán Bad Bunny se disfrazó de anciano para la Met Gala.

Reconocido solo por sus gestos y su mirada, el “conejo malo” lució pelo canoso, arrugas y un bastón, moviéndose con presuntas dificultades por las escaleras.

EFE/ Octavio Guzmán Bad Bunny se disfrazó de anciano para la Met Gala.

Su conjunto para una velada temática con el título ‘La moda es arte’ fue un simple pero efectivo traje negro.

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Como muchos otros invitados, Bad Bunny no se detuvo a hacer declaraciones y simplemente sonrió y saludó a la prensa acreditada.

Maluma dice en la gala del Met que está “practicando bastante para tener más hijos”

El cantante colombiano Maluma aseguró este lunes, en la alfombra roja de la Met Gala, que atraviesa un momento personal y profesional “muy feliz” y que practica “bastante” para tener más hijos.

EFE/ Octavio Guzmán Maluma en la Met Gala 2026.

El artista de 32 años reivindicó una vida cotidiana alejada de los focos y aseguró que intenta ser “una persona normal y corriente”.

“Me gusta ir al supermercado y dejar a mi niña en el colegio”, añadió. Rutinas de una persona común que valora tanto el reguetonero que hasta está “practicando para tener más hijos”.

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También contó que reside en “una isla donde hay muy poquitos habitantes”, un entorno que describió como “muy ‘cool’”, y que está “disfrutando” esa nueva etapa.

Además, el intérprete destacó el valor simbólico de su presencia en uno de los eventos más exclusivos del calendario cultural neoyorquino: “Sé que hay muchos latinos que sueñan con estar aquí y ojalá esto sea un ejemplo de que la dedicación merece la pena”.

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“Me siento feliz de estar acá, tranquilo. Después de cuatro veces, uno lo disfruta cada vez más”, dijo el antioqueño, quien ya es un habitual de la gala.

Instagram MetGalaOficial

Maluma agregó que estar en la gala es todavía “un sueño” y que “se siente demasiado bonito”.

Además, confirmó que publicará un nuevo álbum el próximo 15 de mayo, un trabajo que, explicó, estará marcado por un enfoque más personal.

Será “mucha música desde el corazón”, subrayó el cantautor.