El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphan Dujarric, alertó este martes de que se ha registrado un aumento de las hostilidades en Gaza y en el Líbano a pesar de que en ambos territorios hay aún en vigor acuerdos de alto el fuego con Israel.

Leer también: Trump no aclara qué acciones de Irán podrían romper la tregua: “Ellos saben qué no hacer”

Así lo explicó Dujarric en su rueda de prensa diaria en la que señaló que los ataques registran niveles récord.

“Ayer se registró el mayor número de intercambios de disparos entre las Fuerzas de Defensa de Israel y grupos armados, incluido Hizbulá, lo que supone la cifra más elevada dentro del Líbano desde el cese de las hostilidades el 17 de abril”, afirmó el portavoz de acuerdo con datos de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FPNUL, también conocida como FINUL o UNIFIL, por sus siglas en francés y en inglés).

Según explicó, la misión de la ONU en la zona registró “619 lanzamientos por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel que impactaron en el Líbano y 30 lanzamientos contra objetivos israelíes”.

“Las fuerzas de mantenimiento de la paz informaron de varios ataques aéreos israelíes llevados a cabo por aviones de combate y, por separado, en el sector Este, en Ajit, Ajit Al Qusar y Alman, helicópteros de las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron objetivos terrestres con fuego de ametralladora”, añadió.

El pasado 24 de abril, Israel y el Líbano acordaron extender el alto el fuego, acordado el 16 de abril, durante tres semanas para avanzar en las negociaciones.

Sin embargo, las tensiones entre Israel y el grupo chií Hezbolá han permanecido.

Por su parte, la semana pasada se registró en Palestina uno de los mayores incidentes desde que se declaró el alto el fuego el pasado mes de octubre, según datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU.

“Las instalaciones humanitarias fueron objeto de disparos en dos incidentes distintos, un ataque aéreo alcanzó las inmediaciones de un almacén de la ONU y varios vehículos de socorro resultaron dañados por el lanzamiento de piedras”, explicó Dujarric.

En ambos territorios, el portavoz urgió a todas las partes a cumplir con sus obligaciones y a proteger las operaciones humanitarias, los civiles y las infraestructuras.

Palestina y el Líbano son los dos ejemplos recientes más claros de las intenciones expansionistas de Israel, sobre lo que ha alertado Naciones Unidas anteriormente.