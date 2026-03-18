Hasta el próximo 27 de marzo, los contribuyentes de Barranquilla podrán acceder al descuento del 10 % por pronto pago del impuesto predial unificado correspondiente a la vigencia 2026, un beneficio con el que la Administración distrital busca incentivar la cultura de pago y fortalecer la inversión social en la ciudad.

El anuncio fue reiterado por el alcalde Alejandro Char, quien a través de su cuenta de X invitó a los ciudadanos a aprovechar este incentivo y destacó que el crecimiento de la capital del Atlántico ha sido posible gracias al aporte de los mismos barranquilleros mediante el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

“Barranquilla ha crecido porque entre todos lo hemos hecho posible. Cada vez que un barranquillero paga su impuesto predial está aportando para que nuestra ciudad tenga más parques, más espacios bonitos para disfrutar y más oportunidades para todos”, expresó el mandatario.

El alcalde también resaltó que el compromiso de los contribuyentes ha permitido consolidar a Barranquilla como una ciudad más turística, sostenible y atractiva, gracias al trabajo articulado entre la Administración distrital y la ciudadanía. En ese sentido, afirmó que los barranquilleros han sido socios fundamentales en el desarrollo de importantes proyectos urbanos y sociales.

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Cabe recordar que el impuesto predial unificado constituye una de las principales fuentes de ingresos propios del Distrito, recursos que permiten financiar programas sociales, obras de infraestructura y proyectos estratégicos incluidos en el presupuesto anual.

Inversión social y obras financiadas con recursos propios

Durante la actual administración se destacan programas como CrediChévere, que ha beneficiado a más de 7.500 emprendedores y pequeños comerciantes con cerca de 19.000 millones de pesos, promoviendo la inclusión financiera y la generación de oportunidades económicas.

En materia de seguridad, la inversión supera los 180.000 millones de pesos, destinados a la dotación de más de 60 CAI móviles, nuevas estaciones de Policía, un helicóptero, 650 motocicletas, 70 camionetas, 600 radios, 550 computadores y 200 cámaras de seguridad, además de sistemas tecnológicos para combatir delitos como la extorsión.

En el sector social también se destaca el mejoramiento de vivienda para más de 8.000 familias, mediante intervenciones que incluyen adecuación de pisos, cocinas, baños, redes hidráulicas y eléctricas, así como la entrega de electrodomésticos eficientes energéticamente.

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En educación, más de 153.000 estudiantes de colegios públicos reciben formación en inglés, mientras 13.000 jóvenes se capacitan en habilidades digitales. Además, se han otorgado 100 becas para carreras profesionales y 6.000 becas del programa Universidad al Barrio, acercando la educación superior a las comunidades. A esto se suman cerca de 20 millones de raciones de alimentación escolar anuales y más de 179.000 millones de pesos invertidos en infraestructura educativa.

Otros programas destacados incluyen Mi Techo Propio, que ha destinado 75.000 millones de pesos en subsidios de vivienda, beneficiando a más de 3.600 personas, así como inversiones por 233.000 millones de pesos en la recuperación y construcción de más de 380 parques, plazas y zonas verdes en las cinco localidades del Distrito.

En turismo, el proyecto Luna del Río, con una inversión de 55.000 millones de pesos, ya supera los 300.000 visitantes y fortalece la oferta turística del Gran Malecón. Asimismo, se adelanta la modernización del estadio Metropolitano con recursos por 173.000 millones de pesos, con el objetivo de atraer grandes eventos deportivos y dinamizar la economía local.

Facilidades de pago virtual y presencial

La Alcaldía de Barranquilla informó que los recibos del impuesto predial están siendo distribuidos de manera física en las diferentes localidades. Sin embargo, los contribuyentes también pueden descargar y pagar el impuesto en línea a través de la sede electrónica oficial de la Administración distrital.

Para realizar la búsqueda por dirección, se recomienda escribir correctamente y en mayúsculas las palabras CALLE, CARRERA, DIAGONAL o TRANSVERSAL, sin utilizar caracteres especiales. También se puede consultar la información mediante la matrícula inmobiliaria o la referencia catastral del predio.

Quienes prefieran pagar de manera presencial deben imprimir el recibo en impresora láser y acudir a las entidades bancarias autorizadas, almacenes del Grupo Éxito o puntos SuperGiros. Para mayor información, los ciudadanos pueden comunicarse a la línea de atención 195 o acudir a los puntos de atención al ciudadano habilitados en la ciudad.