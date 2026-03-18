Durante su visita al barrio Las Palmas, el alcalde Alejandro Char hizo entrega de dos nuevos tramos viales construidos con el propósito de mejorar la movilidad y el desarrollo del suroriente de la ciudad.

Durante el recorrido, el mandatario inspeccionó las obras ejecutadas en la carrera 7A entre calles 35A y 36B, y en la calle 35 entre carreras 8 y 9D. Allí destacó el compromiso de su administración con la pavimentación total del sector.

“Estamos felices de estar aquí. Son 18 vías las que se están construyendo en Las Palmas. Cuando ustedes me eligieron alcalde por tercera vez prometí que ningún barranquillero iba a pisar barro, por eso estamos trabajando para pavimentar todas las calles. Antes de que termine nuestro gobierno el próximo año, Las Palmas y todo el suroriente estarán pavimentados”, afirmó Char.

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El alcalde también invitó a la comunidad a continuar cumpliendo con el pago del impuesto predial, señalando que estos recursos son fundamentales para financiar las obras que transforman la ciudad.

“Barranquilla no mira hacia los lados, Barranquilla mira hacia adelante y resuelve sus problemas. Los escenarios deportivos, los colegios y estas vías se construyen con los impuestos de los barranquilleros”, expresó.

Los residentes del sector manifestaron su satisfacción por los trabajos realizados. Adal Ciencia, uno de los beneficiarios, aseguró que la comunidad llevaba años esperando esta intervención.

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“La comunidad está muy contenta. Antes teníamos una carretera en mal estado, pero con la ayuda del alcalde logramos sacar esta vía adelante. Esta obra significa desarrollo y progreso para todos nosotros”, comentó.

Polideportivo La Magdalena

Durante la visita, el alcalde Char también destacó el avance de otras obras importantes en el sector, como el polideportivo La Magdalena, un proyecto enfocado en el deporte y la integración social de la comunidad.

Este escenario contará con una cancha de béisbol, un ring de boxeo y una pista de patinaje, esta última ya habilitada para el disfrute de niños y jóvenes del sector.

Con estas obras, la Administración distrital busca seguir fortaleciendo la infraestructura y los espacios de recreación en el suroriente de Barranquilla.