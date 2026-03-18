La percepción que tiene la ciudadanía barranquillera frente a temas como la pobreza, el sistema educativo y la sensación de seguridad dentro de la ciudad han sido analizadas por medio de un nuevo estudio de la iniciativa Barranquilla Cómo Vamos.

La presentación del estudio se llevará a cabo este jueves 19 de marzo en el Salón Gabriel García Márquez de la Universidad del Norte. Se abrirán las puertas a las 8:30 a. m. y la entrada es completamente libre. Sin embargo, se recomienda a las personas inscribirse de manera virtual en un link que fue habilitado por los organizadores.

Es importante resaltar que la investigación se hizo a través de más de 1.250 encuestas, que fueron entregadas a lo largo y ancho de la ciudad, con 50 preguntas consignadas en 20 módulos con aspectos de la calidad de vida.

Además, la firma encargada del levantamiento de datos, Eureka Group SAS, también tuvo en cuenta para su ejercicio académico la percepción sobre los servicios de salud y la participación en espacios culturales que hay en la ciudad.

En ese sentido, este trabajo de investigación permitirá revisar tendencias, datos especializados y el contraste entre ellos, así como los análisis por parte de expertos que permitirán construir narrativas precisas sobre cómo va la percepción de ciudad y cómo se compara con la opinión de otras ciudades con programas Cómo Vamos que ya han emitido sus resultados para este año.

Cabe recordar que Barranquilla Cómo Vamos es una iniciativa ciudadana que hace evaluación y monitoreo a la calidad de vida urbana a través del análisis de indicadores técnicos y de percepción

En la capital del Atlántico es respaldada por la Universidad del Norte, la Cámara de Comercio de Barranquilla, Grupo Sura, Fundación Santo Domingo y Fundación Promigas, entre otras entidades.