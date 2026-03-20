Los docentes de colegios públicos de Valledupar llevan esperando desde el 2018 el pago de la prima de antigüedad que fue concedida desde 2008, beneficio que también cobija a los trabajadores administrativos.

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Sin embargo, pese a diferentes acciones por parte de Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, el desembolso no ha sido posible, situación que los ha llevado a considerar en realizar un plantón o un paro escalonado, lo cual afectaría el desarrollo de las clases en aulas.

De acuerdo con Jorge Luis Alario, presidente de Aducesar, el inconveniente es de vieja data debido a que en el 2017 el Ministerio de Educación solicitó un concepto al Consejo de Estado para seguir pagando el beneficio, cuya respuesta fue que no se podían comprometer recursos del Sistema General de Participación y el presupuesto de la nación, por lo cual el compromiso de pago pasó a la Alcaldía Municipal de Valledupar.

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“Para ese entonces el exalcalde Augusto Ramírez hizo lo propio para la cancelación, pero el actual alcalde le ha restado importancia. El Consejo de Estado le dio la razón al Juzgado Administrativo del Cesar de dejarle la prima a los maestros y administrativos, por lo cual venimos solicitando una audiencia con el alcalde Ernesto Orozco y no ha sido posible”, explicó Alarios.

En esta situación se encuentran entre 800 a 1.000 maestros del municipios a quienes les adeudan el 35 % del sueldo devengado, monto que equivale a la prima de antigüedad.

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“Por eso le pedimos al alcalde que nos escuche en una audiencia, sí hemos tenido reuniones con la Secretaría de Educación, pero el ordenador del gasto es el alcalde”, puntualizó Jorge Luis Alario.

Desde el sindicato de educadores esperan tener una pronta respuesta, de lo contrario realizarían un plantón y paro escalonado, lo cual afectaría el desarrollo de las clases en las aulas.