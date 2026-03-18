En Bosconia, Cesar, la madre de un niño de 36 días de nacido lucha para que el pequeño sea remitido desde la Clínica Sinaís Vitais, a una de mayor complejidad debido a que nació con ataque cianótico, una condición que ocurre debido a la falta de oxígeno en los glóbulos rojos de la sangre.

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Sin embargo, se han presentado demoras y cada vez la salud del bebé empeora. Ante esta situación, Keila Vargas, como fue identificada la progenitora del recién nacido decidió bloquear el acceso a la oficina de la Nueva EPS, que es la encargada de autorizar el traslado.

“Están exigiendo una clínica de cuarto nivel porque mi hijo nació con ataque cianótico y la Nueva EPS no lo remite, no me da respuesta, no me dicen nada, solo la ausencia es lo único que yo recibo. Lo único que me han dicho es que tengo que esperar. El niño tiene una remisión para Cartagena y dicen que hay que esperar que lo acepten”, explicó Vargas.

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Asimismo explicó que desde el nacimiento del niño la clínica solicitó la remisión, pero la respuesta de la EPS ha sido negativa.

“El niño también necesita una operación en el corazón, la cual el riesgo es la vida de él es el riesgo porque es una operación de alto riesgo. Entre más pasan los días, entre más el bebé crece, el bebé le baja los latidos del corazón, porque la operación que él necesita se trata de eso”.

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Keila contó ha hecho todo lo posible en sus manos y lo seguirá haciendo para ser escuchada, por ello solicita ayuda a la Superintendencia de Salud.

“No he tenido el reposo necesario, me toca montar moto, me toca estar en el sol, he tenido bastantes sangrados, pero aquí estoy luchando por mi hijo para poder ser escuchada. No estoy pidiendo limosna, es algo que deben de cumplir. Mi hijo necesita ser trasladado. No tengo porque estar en esto porque él tiene derecho a su salud, él tiene derecho a vivir. Por favor, que escuchen que escuchen todo lo que yo estoy hablando, que vean el dolor que tengo como madre por mi hijo, que se pongan la mano en el corazón y me ayuden con el traslado de mi hijo lo más antes posible”, puntualizó Keila Vargas.

Ante esta situación a través de un comunicado con fecha del 18 de marzo, la clínica Sinaís Vitais, indicó que, el menor de edad es atendido en la Unidad de Cuidados Intensivos, y que requiere traslado a otra institución.

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“Hemos actuado con responsabilidad, diligencia y sentido humano en cumplimiento al deber como IPS. Desde el inicio la institución ha realizado oportunamente todas las gestiones a su alcance para garantizar la continuidad de la atención priorizando la salud la vida y la dignidad del paciente. La autorización, el direccionamiento, la asignación en red y el traslado del paciente corresponden a la EPS responsable del aseguramiento, en este caso dicha trámite es competencia de la Nueva EPS”, indica el comunicado firmado por, Jaime Cruz Fuentes, gerente de la Clínica.