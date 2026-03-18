En sesión ordinaria, el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar aprobó la creación de dos nuevos programas académicos de pregrado: Nutrición y Dietética en Valledupar e Ingeniería Civil en la seccional de Aguachica.

Leer màs: Fecode convoca paro nacional de docentes el 15 de abril: protestarán por fallas en la implementación del modelo de salud

El presidente del Consejo Superior y representante del Ministerio de Educación Nacional, Xavier Estrada, aseguró que: “La creación de estos programas continuará con el trámite correspondiente ante el Ministerio de Educación Nacional para la obtención del registro calificado, lo que permitirá a la Universidad Popular del Cesar ofrecer a los jóvenes cesarenses programas estratégicos y pertinentes para su formación profesional”.

Por su parte, el rector de la Universidad Popular del Cesar, Rober Romero, destacó la importancia de esta decisión para ampliar la oferta académica y responder a las necesidades de formación de la región.

“Con esto cumplimos con una deuda histórica y con un requerimiento de la juventud de la región, que ha manifestado su interés en formarse en estos programas, altamente pertinentes para la demanda existente en esta zona del país”, sostuvo.

Ver también: Más de 15 sectores de Barranquilla y Soledad estarán sin luz para este miércoles

Esta iniciativa busca fortalecer la oferta educativa, ampliar el acceso a la educación superior y consolidar el compromiso de la Universidad Popular del Cesar con el desarrollo del departamento.