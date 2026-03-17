Como Daniel José Jiménez Carmona, fue identificado el hombre que perdió la vida entre el corregimiento de Arjona, y el municipio de El Paso, Cesar, tras sufrir un accidente en motocicleta, el pasado sábado 14 de marzo.

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En principio no se sabía de quién se trataba y las circunstancias de la muerte, ya que el cuerpo fue hallado en medio de la maleza a orillas de la vía. Una vez las autoridades abordaron el caso confirmaron que se había tratado de un accidente en moto cuando la víctima estaba en aparente estado de alicoramiento tras disfrutar de las fiestas patronales del corregimiento El Bolsillo, en jurisdicción de Astrea.

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Se estableció que el occiso se encontraba por estas tierras de vacaciones luego de haber estado una temporada en Israel. Gran parte de su vida la dedicó a trabajar en circos, entre estos, el de Hermanos Gasca, de México, donde se destacó por realizar acrobacias y arriesgadas maniobras en motocicleta dentro de una estructura circular conocida como la ‘Rueda de la Muerte’.

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Era oriundo de El Paso, donde actualmente residen sus padres y en este municipio será sepultado.