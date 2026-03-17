Verdaderos momentos de terror vivió un empleado del área de circulación de EL HERALDO, quien fue víctima de un caso de atraco y de una brutal golpiza a manos de una manada de delincuentes durante la madrugada de este lunes 16 de marzo en el barrio Villate, en la localidad Suroccidente de Barranquilla.

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Este medio conoció que el hecho se registró hacia las 2:45 a. m., cuando el empleado llegó hasta un negocio de la calle 64B con carrera 15, del barrio en mención, adonde debía entregar un ejemplar del periódico.

En un video que hoy hace parte del material probatorio de las autoridades, se aprecia el momento en que la víctima, luego de dejar el producto, es abordada por al menos siete individuos en cuatro motocicletas.

Entre unos cuatro desconocidos rodean al empleado y lo empiezan a agredir para que entregue sus pertenencias.

En el mismo acto, la víctima intenta protegerse en el piso, pero uno de los sujetos salta y con todo su peso cae sobre la cabeza del empleado.

Luego, los sujetos se llevan la moto de la víctima, a quien le protegemos su identidad.

Pero la historia no para allí. El empleado del área de circulación de esta casa editorial, luego de denunciar el caso, fue llamado por desconocidos para que “pagara el rescate” de la motocicleta, exigiéndole 2 millones 300 mil pesos.

El caso está bajo investigación de la Policía Metropolitana de Barranquilla.