Ante un juez de control de garantías están siendo judicializados los sujetos involucrados en un intento de hurto a un carro de valores perteneciente a la empresa Transbank, que se encontraba haciendo la recolección de dinero en una sucursal bancaria en la Central Mercabastos, de Valledupar.

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Estos individuos deberán responder por los delitos de hurto en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego, y receptación ya que una de las motocicletas incautadas estaba reportada como hurtada.

Sobre las identidades y procedencia de estos individuos se estableció que se trata de: Jamer Jair Roa Cohen, de 25 años, oriundo de Barranquilla, y fue uno de los que resultó herido en medio del intercambio de disparos con los guardas de seguridad del carro de valores. Presenta cuatro impactos de arma de fuego en extremidades y cadera. Al momento de ser capturado por la Policía Nacional, le incautaron un revólver.

Policía Nacional

Asimismo se encuentra Franklin Junior Castro, de 36 años, quien fue trasladado al Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede 450 años; por una herida por arma de fuego en tórax.

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Hanner Stiveens Padilla Quiroz, de 21 años, oriundo y residente en Barranquilla, su estado de salud es crítico ya que presenta un disparo en el rostro y amputación del dedo índice derecho.

Todos estos se encuentran en calidad de capturados, al igual que: Kavin José Ochoa Romero, de 25 años, proveniente de Soledad, Atlántico. Víctor Vélez Lara, de 42 años, y Jesús Yépez Ortiz, de 40 años, alias Guajiro.

Frente a este caso la Policía Nacional indicó que la rápida acción de la seguridad interna de la plaza de mercado y la llegada oportuna de las patrullas permitió que los delincuentes no huyeran y de esta manera la captura en flagrancia de seis personas.

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Sobre este resultado operativo, el coronel Germán Alexander Gómez Aranguren, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, manifestó que durante el procedimiento de individualización y verificación de antecedentes a los capturados, se determinó que registraban anotaciones judiciales por delitos relacionados con hurto y porte ilegal de armas de fuego.

Durante la intervención fueron incautadas dos motocicletas, tres armas de fuego (dos revólveres y una pistola) utilizadas en la comisión del hecho, y se logró la recuperación de elementos relacionados con el ilícito.