La empresa de alumbrado público de Valledupar, ESTIV S.A.S E.S.P, anunció importantes avances en el proyecto de expansión y normalización del alumbrado público en la avenida Simón Bolívar, exactamente en el tramo comprendido entre las calles 12 y 14, una zona neurálgica para la movilidad de la capital del Cesar.

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El gerente de la entidad, Ricardo Henríquez Salas, realizó un recorrido de inspección técnica junto a la empresa contratista para verificar de primera mano el ritmo de las obras. Durante la visita, se evidenció que los equipos de trabajo avanzan en la canalización de tuberías, instalación de canastillas y construcción de cajas de inspección.

Estas labores son el paso previo fundamental para el hincado de los nuevos postes y la posterior energización de las redes, lo que permitirá restablecer el servicio de manera definitiva en este sector.

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El propósito central de esta intervención es garantizar una iluminación óptima en toda la obra de pavimentación antes del inicio del Festival de la Leyenda Vallenata.

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De igual manera recordaron que, al inicio de la construcción del tramo vial por parte de la Gobernación del Cesar, el servicio de alumbrado público en este sector tuvo que ser suspendido preventivamente. En su momento, se retiraron las luminarias LED para mitigar cualquier riesgo eléctrico durante las labores de maquinaria pesada y adecuación civil.

“Estamos trabajando sin descanso para que, antes de que suene el primer acorde de acordeón en el Festival, esta importante arteria vial esté totalmente iluminada y con mayor percepción de seguridad”, puntualizó Ricardo Henríquez, gerente de ESTIV.