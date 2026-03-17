En el departamento del Cesar, los cuatro representantes a la Cámara recibieron las credenciales por parte del Consejo Nacional Electoral. Quienes las recibieron fueron los recién elegidos: Alfredo Ape Cuello, Carlos Gumer De La Peña, Alexandra Pineda y Mello Castro.

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El evento fue realizado en el auditorio de la Institución Educativa CASD Simón Bolívar, al cual solo asistieron los congresistas Mello Castro, del partido Liberal, y Carlos Gumer De La Peña, del partido de la U.

En el caso de Ape Cuello, del partido Conservador, indicó que se encuentra en Bogotá, al igual que Alexandra Pineda, por el Pacto Histórico, quien envió a su hija en representación.

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En estas elecciones el representante con mayor voto fue Ape Cuello, con 94.666 sufragios. Carlos Gumer De La Peña, con 71.045 votos. El Pacto Histórico con 91.377, votos y Mello Castro con 58.171 votos.