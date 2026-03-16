El Rey Vallenato 2025, Iván Zuleta, se pronunció en las últimas horas, luego de sentirse recuperado tanto física y emocionalmente tras la muerte de su sobrina Daniela Zuleta Gnecco, de 15 años, el pasado 14 de marzo, en Valledupar.

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El acordeonero profesional integrante de la dinastía Zuleta, indicó que ha sido un momento muy difícil para toda la familia, pero que aceptan los designios de Dios.

“Lo que le voy a expresar nace de lo más profundo de mi corazón. Gracias por todo su cariño, apoyo y por su compañía y sus oraciones en este momento tan difícil que estamos atravesando debido a la partida de mi sobrina, quien partió a los brazos de Dios con tan solo 15 años”, expresó el Rey Vallenato.

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Añadió que, “es un momento doloroso, nadie está preparado para despedir a un ser querido y menos con tan corta edad, pero aceptamos con humildad y con amor los designios de Dios, Dios se la llevó para tenerla a su lado y hoy estoy seguro que está en un mejor lugar”.

Asimismo agradeció a todos sus seguidores que estuvieron preocupados por su salud, de lo cual refirió: “Debo informarle que sufrí una pérdida de conocimiento temporal debido al dolor que me causó cuando ya mi sobrina iba a partir hacía el lugar donde estará en su encuentro con Dios. Me he recuperado, estuve en observación médica y gracias a Dios ya me encuentro bien, gracias por estar pendiente de mí”.

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Por último, Iván Zuleta hizo un llamado a todas las personas para que valoren a sus familias y en especial a sus hijos, “Quien tenga a sus hijos disfrútenlo díganle cuánto los aman y quien tengan sus seres queridos rodéenlo de amor, que no sabemos cuándo vamos a partir. La familia Zuleta está agradecida de alma y corazón”, puntualizó el Rey Vallenato, a través de su cuenta en Instagram.