La Universidad Nacional de Colombia (Unal) Sede de La Paz, en el departamento del Cesar, anuncia que se encuentra abierta la convocatoria de Admisión Regular para sus programas de pregrado, con el objetivo de fortalecer la educación superior en la región caribe, ofreciendo una formación de alta calidad.

Lea también: Revelan dictamen forense de menor de 14 años que falleció mientras dormía en Valledupar

Los bachilleres interesados en formar parte de la institución de educación pública más importante del país tienen plazo para inscribirse hasta el próximo 18 de marzo de 2026.

Para este periodo académico, ofrecen cupos en seis asignaturas de alta relevancia para el desarrollo regional y nacional: Biología, Estadística, Geografía, Gestión Cultural y Comunicativa, Ingeniería Biológica e Ingeniería Mecatrónica.

En ese sentido, se informa que, según el Acuerdo 008 de 2008 del Consejo Superior Universitario, los mecanismos de selección están sujetos a la disponibilidad de cupos y a las políticas de ingreso determinadas por las autoridades académicas para la utilización efectiva de los mismos.

Lea también: Por tercera vez fijan una nueva fecha para la audiencia de imputación de cargos contra Juliana Guerrero

Por lo tanto, el ingreso a la Unal se define exclusivamente por el desempeño de los aspirantes en la prueba de admisión aplicada por la Universidad, con el fin de garantizar la transparencia y la excelencia académica.

Pasos para la postulación

Los aspirantes deben cumplir con el siguiente cronograma y requisitos: Inscripción (fecha límite 18 de marzo): Realizar el proceso 100 % en línea a través del portal oficial de admisiones de la UNAL, aceptando los términos y condiciones establecidos.

Examen de Admisión (26 de abril): Presentar y superar la prueba oficial de conocimiento y aptitudes de la Universidad Nacional de Colombia.

Lea también: La prueba reina que confirma la muerte de ‘Fabián’, en Maracaibo, en medio de un enfrentamiento con la Policía

Requisitos de Matrícula para admitidos (del 21 al 28 de mayo): Si es admitido, enviar los documentos requeridos a la respectiva División de Registro y Matrícula y realizar el pago de la sistematización, teniendo en cuenta el calendario establecido.

La Universidad Nacional Sede de La Paz invita a los jóvenes del Cesar y departamentos vecinos a no perder esta oportunidad de acceder a una educación de calidad con sello de excelencia. Asimismo, recomiendan a los aspirantes estar atentos a la citación y presentarse con sus documentos y materiales el día del examen.

Para más información y registro: Ventana de ayuda virtual para dudas o inquietudes sobre el proceso de admisión disponible hasta el 18 de marzo, de lunes a viernes entre las 2:00 y 3:00 p. m. Se puede conectar a través de este enlace.

Portal de Admisiones (admisiones.unal.edu.co) Link de inscripción.