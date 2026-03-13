Desde la funeraria donde es velado el adolescente Isaí Gamboa Morales, de 14 años, quien falleció de manera inesperada cuando dormía junto a su madre, el pasado miércoles, en Valledupar, su padre Gustavo Gamboa aclaró que el adolescente falleció por un derrame cerebral y no por bronco aspiración o inhalación de vaper.

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Asimismo indicó que desde hace varios años el menor de edad sufría de fuertes dolores de cabeza, asociados a migraña, por lo cual lo trasladaron a Bucaramanga donde le realizaron estudios especializados, sin embargo, en ese momento todo salió con normalidad.

“Cuando la doctora me lo entrega en Medicina Legal me dice que el niño falleció por un derrame cerebral, que padecía de una condición que no nos habíamos dado cuenta. No fue por las causas que han publicado en redes sociales que fue una bronco aspiración o porque consumía vaper, él era un niño sano dedicado a sus estudios, siempre estaba junto a su madre”, relató Gustavo Gamboa.

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Afirmó que el día anterior al fallecimiento, Isai presentó un pequeño dolor de cabeza que le fue controlado. Tenía por costumbre pasar de su cuarto al de su madre para dormir juntos. En horas de la madrugada la mujer se percató que el joven estaba presentando sonidos extraños por lo que pidió ayuda a los vecinos y al ser trasladado a Clínica Pediátrica Simón Bolívar, los médicos confirmaron que no contaba con signos vitales.

Este joven cursaba noveno grado en el colegio Istpecam donde la comunidad educativa también lamenta su muerte.

“Con profundo dolor, la comunidad educativa de la Institución Educativa INSTPECAM lamenta el sensible fallecimiento de nuestro estudiante Gamboa Morales Isai Jhanniel, del grado 803 Jornada Tarde. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus padres, familiares, compañeros y seres queridos en este difícil momento. Nos unimos en oración y solidaridad, recordando con cariño su paso por nuestra institución. Que su memoria permanezca siempre en el corazón de nuestra comunidad educativa y que Dios conceda fortaleza y consuelo a su familia”, expresó el colegio.