Veintidós asociaciones solidarias de los municipios de La Paz, Codazzi, Patillal con jurisdicción de Valledupar, Manure, Pueblo Bello y del corregimiento de San José de Oriente, se dieron cita en la socialización del proyecto de asociatividad solidaria en el departamento del Cesar, en un encuentro liderado por la Universidad del Magdalena y la Unidad Solidaria del Gobierno nacional.

Lea más: Radiólogo perdió la vida al sufrir accidente en Valledupar

La reunión se llevó a cabo en Valledupar, con el propósito de fortalecer el tejido empresarial solidario y promover el desarrollo económico en la región Caribe, dando a conocer los alcances del proyecto a los beneficiarios, quienes recibieron orientación sobre las oportunidades de acompañamiento y asesoría que ofrece esta iniciativa.

Milagro Sanchez Florez

El director de Desarrollo Social y Productivo de UniMagdalena, Fabio Fernández Pinto, explicó que la alianza se realiza con la Unidad Solidaria, adscrita al Ministerio de Trabajo, la cual busca fortalecer la economía solidaria popular de los distintos municipios y territorios.

“Estamos trabajando y representando la región Caribe y por ello desde Valledupar con cada una de las organizaciones del Cesar. A la fecha tenemos caracterizadas más de 50 organizaciones con las cuales hemos venido realizando acciones para fortalecer, capacitar y fomentar el crecimiento este tipo de economías”, manifestó Fernández Pinto.

Ver más: El rey vallenato Iván Zuleta fue sometido a chequeos médicos de urgencia

El proceso que realiza la Universidad del Magdalena es liderar el proceso de acompañamiento técnico y formativo a las organizaciones participantes, brindando asesoría especializada para consolidar modelos de negocio solidarios, fortalecer su gestión y ampliar sus oportunidades en el mercado.

El convenio establece la ejecución de actividades técnicas, financieras y de seguimiento orientadas a fortalecer la asociatividad solidaria en la región Caribe. Impactará de manera directa a la región Caribe Subregión 2, integrando a los departamentos de Magdalena, La Guajira, Cesar y el archipiélago de San Andrés.

Milagro Sanchez Florez

En cuanto al Cesar, ya hay 22 unidades solidarias fortalecidas y 1 creada.

Por su parte, María Andrea Ochoa Durán, líder de la Unidad Solidaria para este departamento, destacó que se busca apoyar a las asociaciones sin ánimo de lucro y fomentarle la gestión óptima para para que puedan acceder a beneficios económicos con la oportunidad de surgir.

Lea también: Niño de 13 años murió de forma repentina en Valledupar; autoridades investigan el caso

“El propósito es apoyar en el desarrollo que puedan tener a nivel regional, departamental y nacional dando prioridad especial con las asociaciones que son víctimas de conflicto, con condiciones especiales que requieren un mayor apoyo, tenemos un circuito de aproximadamente 20 asociaciones, y una de estas ha podido llegar al segundo nivel que es cuando ya están federadas y de ahí puedan acceder a encuentros de negocios”, puntualizó María Andrea Ochoa Durán.