El Gobierno Nacional a través de Prosperidad Social y la alcaldía de San Onofre, Sucre, convocó a más de 20 asociaciones de este municipio para que operen el Punto de Abastecimiento Solidario (PAS) que empezaron a construir y en el que invertirán 4 mil millones de pesos.

Entre las asociaciones hay de mujeres líderes y cabeza de hogares, así como de víctimas, indígenas y afros, entre otros, que podrán comercializar en el Punto de Abastecimiento que la Financiera de Desarrollo Territorial S.A (Findeter) construirá en un área de 1.600 metros cuadrados en el predio de la finca La Grapa, situada en el barrio Kénnedy en la Calle de Los Estudiantes, zona urbana del municipio de San Onofre, los productos que cultivan en sus predios.

alcaldía de San Onofre/Cortesía

“La economía popular, social y comunitaria se impulsa y se reactiva en San Onofre con el Punto de Abastecimiento Solidario (PAS) que se construirá. Este es un sueño que nació del corazón nuestro y que gracias al presidente Gustavo Petro hoy se convierte en una bendición para nuestros campesinos y artesanos”, dijo la mandataria, al tiempo que recordó que el anuncio del PAS lo hizo el presidente en su visita a San Onofre el 21 de marzo de 2024 en el marco de la Agenda Caribe.

En el PAS la ciudadanía podrá acceder además a servicios básicos de salud y de bienestar.

Finalmente la alcaldesa Marta Cantillo le agradeció al presidente Petro por creer en San Onofre y en su gente, y a Prosperidad Social y Findeter por hacer posible este proyecto. A su vez felicitó a las asociaciones campesinas y artesanales que se han unido para hacer de este sueño una realidad.

El PAS tendrá locales de galerías, comedor comunitario, centro de acopio, punto de bienestar y área administrativa. Lo construirá el Consorcio PAS Sucre-2025 mientras que la interventoría la ejercerá el Consorcio InterPas.