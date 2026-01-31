La gobernación de Sucre se pronunció, a través de un comunicado de prensa, sobre la Alerta Temprana de Inminencia 002 de 2026 que emitió este viernes 30 de enero la Defensoría del Pueblo.

Dicha alerta hace alusión al aumento de los hechos violentos y de la presencia del Clan del Golfo en el municipio de El Roble, lo que ha originado desplazamientos masivos y temor en la ciudadanía.

El gobierno departamental asegura que hay presencia institucional y que desarrolla acciones integrales en ese territorio de la subregión Sabana con el fin de proteger a la población.

“Ante los recientes hechos que han afectado la seguridad y la tranquilidad de comunidades del municipio de El Roble, el Gobierno Departamental ha desplegado y fortalecido una respuesta integral, articulada e interinstitucional para la protección de la población civil, con especial énfasis en las zonas rurales y corregimientos”, dijo la gobernación en el comunicado emitido al término de la tarde de este viernes 30 de enero.

Agrega que en coordinación con la Policía y el Ejército Nacional, así como con la alcaldía de El Roble ha intensificado los patrullajes preventivos, los controles territoriales y la presencia institucional en la zona urbana, veredas y corregimientos priorizados “para disuadir acciones criminales, anticipar riesgos y garantizar condiciones de seguridad y convivencia”.

Además la Secretaría del Interior a través de la estrategia Sucre Escucha viene realizando jornadas integrales de atención social y psicosocial, brindando acompañamiento emocional, orientación en rutas de atención y oferta institucional a familias, mujeres, niñas, niños y adolescentes.

También han realizado consejos de seguridad ordinarios y extraordinarios, mesas técnicas interinstitucionales y procesos de caracterización de la población afectada, con el fin de coordinar medidas oportunas de prevención, protección y atención humanitaria, así como el seguimiento al retorno seguro de las familias desplazadas.

Según la Alerta Temprana de la Defensoría, 67 familias del corregimiento Tierra Santa se desplazaron y luego el 90% de ellas retornó sin haber contado con el apoyo institucional.

Finalmente la gobernación de Sucre reitera, en su comunicado, el “compromiso con la defensa de los Derechos Humanos, la protección de la vida y el bienestar integral de las comunidades de El Roble. Continuaremos trabajando de manera articulada con las autoridades municipales, la Fuerza Pública y los organismos de control para fortalecer la presencia del Estado, recuperar la confianza ciudadana y avanzar en soluciones sostenibles que garanticen la tranquilidad y el desarrollo del territorio”.