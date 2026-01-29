En desarrollo de la primera Subcomisión de Atención al Migrante que lideró la gobernación de Sucre fue analizado el tema del acceso a la educación de esta población como una oportunidad para reconstruir su futuro.

Los niños, niñas y adolescentes migrantes fueron el centro del debate en este espacio de articulación interinstitucional en el que los representantes de las entidades partícipes analizaron de manera profunda los principales obstáculos que enfrenta la población para vincularse al sistema educativo.

Ante esto Migración Colombia, la Secretaría de Educación Departamental y las secretarías de educación municipales de Sucre formalizaron una alianza estratégica que busca orientar y acompañar a los rectores de las instituciones educativas en la correcta aplicación de los procedimientos para la atención de estudiantes migrantes.

Carlos García Rosales, subsecretario de Seguridad Territorial del departamento de Sucre, sostuvo que el objetivo es claro: que ningún niño o niña se quede fuera de las aulas por desconocimiento, trámites o barreras administrativas.

“Hablar de migración es hablar de derechos, pero también de humanidad. Nuestro compromiso es trabajar de forma articulada para que la respuesta institucional sea oportuna, digna y con enfoque de derechos”, señaló.