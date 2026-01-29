El pasado 26 de enero fue reportado el hallazgo de un cuerpo sin vida de un hombre y de otro gravemente herido en el corregimiento de Tomarrazón, en el área rural de Riohacha, quienes no habían sido identificados hasta la fecha.

Pero este 29 del presente mes, el Comando de la Décima Brigada de la Primera División del Ejército Nacional informó que tras la verificación de la información, se logró establecer que la persona herida corresponde a uno de sus soldados, orgánico del Grupo de Caballería Mecanizado N.° 2, quien se encuentra recibiendo atención médica especializada y bajo pronóstico reservado debido a heridas de gravedad ocasionadas por arma de fuego y aparentes signos de tortura.

Según la entidad, los hechos se presentaron mientras el militar estaba de permiso, tiempo en el que presuntamente habría sido secuestrado en total estado de indefensión por el grupo armado organizado los Pachenca, en zona rural del municipio de Dibulla.

De acuerdo con información de inteligencia, habría sido sometido a torturas durante varios días.

Se conoció que la institución acompaña de manera cercana y solidaria a la familia del soldado, “ratificando su compromiso de brindar el apoyo integral requerido y de contribuir plenamente con las autoridades en el desarrollo de las investigaciones correspondientes”.

Finalmente, el Ejército Nacional expresó que “condena vehementemente este hecho criminal que trasgrede el derecho internacional humanitario y representa una grave violación a los derechos humanos”.